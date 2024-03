Zástupci společností ČEZ a Teplárny Brno v pondělí podepsali v Jaderné elektrárně Dukovany realizační smlouvu k horkovodu z elektrárny do Brna. Umožní hledání zpracovatele projektové dokumentace. Příprava stavby má skončit na jaře 2027. Společnosti zároveň podepsaly smlouvu o budoucí smlouvě na dodávky tepla. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové (ODS) by cena tepla z horkovodu měla být nižší nebo srovnatelná s jinými zdroji. Teplo z horkovodu by mohli Brňané začít využívat v topné sezoně 2030/2031.

Nyní platí za teplo asi 1200 korun za gigajoule (GJ) s DPH. „Podle aktuálních výpočtů, které máme, tak je reálné, že by v roce 2030 cena klesla na částku kolem 1000 korun, to znamená, měla by být nižší. Každopádně můžeme téměř s jistotou říct, že v roce 2030 by ta cena měla být stabilní a nižší než jakákoli jiná cena z jiných zdrojů,“ řekla Vaňková.

Premiér Petr Fiala (ODS), který v pondělí navštívil dukovanskou elektrárnu, vidí v horkovodu příklad důležitého a užitečného projektu spojeného s rozvojem jaderné energetiky. „Horkovod využije energii ze stávajících bloků. Do budoucna se také počítá s napojením na nové (bloky), které se zde vybudují,“ řekl Fiala.

ČEZ se zavázala dodávat do Brna teplo nejméně 30 let a také po dobu, kdy v Dukovanech bude jaderná elektrárna. Po dostavbě nového zdroje tedy i déle. Počet bloků, které budou v elektrárně v provozu, nebude rozhodující, řekl ČTK generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Elektrárna má podle něho do Brna ročně dodat 2000 TJ tepla. „A to by mělo fungovat, i kdyby byl jen jeden blok,“ řekl Beneš.

Horkovod dlouhý 42 kilometrů má snížit závislost Brna na dováženém plynu. Přibližně čtyřsettisícové město je na něm závislé z 80 procent. Dukovany by měly v budoucnu zajistit polovinu spotřeby tepla v Brně.

Odhadované náklady na stavbu jsou 19 miliard korun, dvě miliardy z toho budou investice společnosti ČEZ přímo v areálu dukovanské elektrárny. Přibližně ve druhém čtvrtletí roku 2027 by měl být podle Beneše vybraný dodavatel stavby.

O výstavbě horkovodu se uvažovalo už v 80. letech minulého století. Kvůli tehdejším nízkým cenám plynu nebyl ekonomicky výhodný. Důsledky ruské agrese na Ukrajinu plány změnily. S projektem počítají územněplánovací dokumentace Vysočiny, Jihomoravského kraje i Brna. Horkovod má vést přes Oslavany, předávací místo bude v Bosonohách.

