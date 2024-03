ČEZ chce vybrat dodavatele pro první modulární reaktor v Česku do konce roku

Polostátní společnost ČEZ chce vybrat dodavatele prvního jaderného modulárního reaktoru v Česku do konce letošního roku. Ten by mě stát v Temelíně, hotový by měl být v první polovině 30. let. Dodavatele bude podnik vybírat ze tří firem. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Modulární reaktory by měly postupně nahrazovat uhelné elektrárny.