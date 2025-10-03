Bulhaři jsou připraveni vystavit Maďarsku a Slovensku stopku. Zastaví přítok plynu z poslední ruské trasy
Konec ruského plynu je reálnější než kdy dřív. Spurné Maďarsko a Slovensko, které s ukončením závislosti Evropské unie na Moskvě dlouhodobě nesouhlasí, nejspíš nebudou mít na výběr. Bulharsko totiž plán EU tento týden oficiálně podpořilo, čímž by zastavilo přítok ruského plynu z posledního možného vstupního bodu.
Dovoz ruského plynu by měl skončit do konce roku 2027. „Jako členský stát EU slaďuje Bulharsko své kroky s evropskou legislativou a politikami, včetně navrhovaného ukončení dovozu do konce roku 2027,“ uvedl pro server Politico bulharský ministr energetiky Žečo Stankov s tím, že krok by fakticky zastavil dodávky potrubím z Ruska do Maďarska a na Slovensko. „K 1. lednu 2028 má být spotřeba ruského plynu v Evropě plně ukončena,“ dodal.
Prohlášení následují poté, co bulharský premiér Rosen Željazkov minulou středu uvedl, že vláda je pro postupné ukončení dovozu. Reagoval tak na ostrý projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na Valném shromáždění OSN, v němž vyzval Evropu, aby ukončila nákupy ruských energií.
„Připojíme se k rozhodnutím EU krátkodobě ukončit smlouvy na využívání či tranzit ruského zemního plynu,“ uvedl Željazkov na okraji summitu v New Yorku.
Evropská komise v červnu představila návrh legislativy, který by zakázal dovoz ruského plynu do EU: krátkodobé kontrakty by skončily už letos, dlouhodobé by se postupně utlumily do konce roku 2027. O návrhu nyní paralelně jednají členské státy a Evropský parlament.
Sofie je posledním vstupním bodem pro ruský plyn do EU přes plynovod TurkStream poté, co Ukrajina v lednu odmítla prodloužit tranzitní smlouvu. Další historické trasy do EU jsou poškozené nebo pod sankcemi.
Ačkoliv Bulharsko v zásadě říká, že bude respektovat právo EU, krok pravděpodobně vyvolá silné obavy v Maďarsku a na Slovensku.
Budapešť a Bratislava, které v průměru stále odebírají z Ruska kolem 70 procent plynu, dlouhodobě bojkotují snahy EU o odklon od ruských energií s argumentem, že by to zvedlo ceny na trhu, a to kvůli omezeným alternativním trasám.
Stankov ale nepředpokládá, že by Maďarsko a Slovensko kvůli konci dovozu ruského plynu čelily problémům s energetickou bezpečností. Díky robustnímu trhu s LNG mohou využít celou řadu jiných dodavatelů.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nicméně ve čtvrtek řekl, že ho Sofie ujistila, že „Maďarsko nedostane do obtížné situace“ navzdory chystanému zákazu. „Jde pouze o návrh, žádné rozhodnutí zatím nepadlo. Vedeme konstruktivní jednání s kolegy v regionu o možnostech společných tendrů na dlouhodobé kontrakty na americké LNG, které by proudilo přes Bulharsko,“ dodal také s tím, že na přechod z existujících dlouhodobých kontraktů je dost času.
Bulharský zákaz dovozu ruského plynu je pro Evropskou unii velmi silná karta. Maďarsko ani Slovensko tento krok nemohou zablokovat, protože k jeho schválení stačí kvalifikovaná většina států, na rozdíl od sankcí.
Europoslanci a členské státy mají příští měsíc schvalovat své vyjednávací pozice. Následovat budou meziinstitucionální jednání s cílem uzavřít dohodu do konce roku.
Maďarsko mezitím oznámilo, že v letech 2028 až 2038 nakoupí Maďarsko celkem čtyři miliardy krychlových metrů plynu od francouzské Engie. To je zhruba objem, který z Ruska Budapešť odebírá každoročně. Nezávislý ruský server Moscow Times ve čtvrtek zároveň uvedl, že Maďarsko zvažuje plyn nakupovat i z Turkmenistánu.