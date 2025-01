Ropa typu Brent vyskočila na nejvyšší úroveň od srpna, zejména v reakci na poslední americké sankce na ruský těžební sektor. Očekává se totiž, že dojde k výraznému ovlivnění exportu suroviny z válčící země k jejím asijským kupcům. K tomu se obchodníci chystají na blížící se návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Nastupující prezident by mohl zamezit obchodu s íránskou ropou.

Brent v pondělí opakovaně překročil hranici 81 dolarů za barel. To se mu naposledy podařilo na konci srpna, od té doby byla ropa několikrát i o deset dolarů levnější. Americká lehká ropa WTI poskočila na 78 dolarů. Ke zdražování přispělo chladné počasí. Hlavní příčinou růstu jsou ale páteční sankce, které končící americký prezident Joe Biden uvalil na velké ruské ropné společnosti i na takzvanou stínovou flotilu tankerů, která surovinu přepravuje.

Sankce zašly dál, než se čekalo

Nové potihy zasáhnou také desítky obchodníků, poskytovatelů služeb či pojišťovacích společností, které pomáhají Moskvě k příjmům z prodeje energetických produktů. Týkají se i činitelů energetického sektoru. Biden se těmto krokům dosud vyhýbal v obavě z vysokých cen ropy, nyní se ale na poslední chvíli všemožně snaží pomoct Ukrajině ještě před nástupem Trumpa. K americkým sankcím se přidala i Británie.

„Páteční oznámení posiluje náš názor, že rizika pro naši prognózu cen ropy Brent v rozpětí 70–85 dolarů jsou v krátkodobém horizontu vychýlena směrem vzhůru,“ uvedli podle Reuters analytici Goldman Sachs. „Odhadujeme, že plavidla, na která se zaměřují nové sankce, přepravovala loni 1,7 milionu barelů ropy denně, což představuje čtvrtinu ruského exportu, přičemž drtivou většinu tvořila surová ropa,“ dodali.

„Tyto sankce v krátkodobém horizontu výrazně omezí flotilu lodí, jež jsou k dispozici pro dodávky ropy z Ruska a zvýší sazby za přepravu,“ konstatoval pro agenturu Matt Wright ze společnosti Kpler, která sleduje námořní obchod. Bloomberg uvedl, že podle odborníků zašly americké postihy dál, než se čekalo, a tak bude chvíli trvat, než je trh stráví.

Sankce dopadly celkem na 183 plavidel, z nichž se řada používala k přepravě ruské suroviny do Číny a Indie. Analytici proto očekávají, že rafinerie v těchto zemích budou muset nyní nahradit dodávky odjinud, jinak budou nuceny snížit produkci. Předpokládají, že budou hledat nové zdroje na Blízkém východě, v Africe i na americkém kontinentu.

Plovoucí riziko

„Neexistuje jiná možnost, než že budeme muset jít pro ropu na Blízký východ. Možná ji dokonce budeme muset odebírat z USA,“ řekl Reuters nejmenovaný představitel jedné z indických rafinerií. Někteří experti míní, že nejnovější americké sankce konečně donutí Rusko prodávat svou ropu pod cenovým stropem zemí G7 a EU ve výši šedesáti dolarů, aby mělo přístup k západním službám týkajícím se přepravy a pojištění.

Ruská stínová flotila v poslední době vzbuzuje negativní pozornost nejenom kvůli tomu, že Kremlu pomáhá financovat válku na Ukrajině. Mnohé země a ekologové se obávají, že tankery, často přesluhující svou životnost, jsou obrovským ekologickým rizikem. V prosinci to potvrdila havárie dvou starých plavidel v Kerčském průlivu, při které unikl do moře mazut. Před pár dny plul v Baltském moři neovladatelný tanker Eventin, který remorkéry musely odtáhnout do německého přístavu Sassnitz. Také tato loď podle médií patří k stínové flotile.

Některé ze sankcemi postižených tankerů přepravovaly i íránskou ropu, kterou Čína zřejmě dováží prostřednictvím jiných zemí, například Malajsie. Republikáni Bidena opakovaně obviňovali z toho, že nad těmito obchody přivírá oči ve snaze zachovat globální ceny ropy nízko. Předpokládá se proto, že Trump jim bude chtít učinit přítrž. Už dříve naznačil, že bude na Peking v tomto směru tlačit a hrozit cly, pokud se perské suroviny nevzdá.

Vývoj cen ropy v delším výhledu ale zůstává nejasný. Mohou je ovlivnit plány zemí OPEC, které mají v současnosti volné těžební kapacity. A stejně tak poptávka v Číně, kde se rychle rozvíjí elektromobilita.