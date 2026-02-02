Ceny ropy klesají o pět procent, trh reaguje na signály dohody USA s Íránem
- Ceny ropy na začátku týdne klesají zhruba o pět procent, jde o nejvýraznější denní pokles za více než půl roku.
- Trhy reagují na signály uvolnění napětí mezi USA a Íránem po vyjádření Donalda Trumpa o vážných jednáních.
- Pokles podporuje i silnější dolar a názor analytiků, že geopolitika jen dočasně zakrývala dlouhodobější tlak na nižší ceny.
Ceny ropy na začátku týdne výrazně klesají, dopoledne odepisovaly kolem pěti procent. Reagují na známky uvolnění napětí mezi Spojenými státy a Íránem po slovech amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ropa tak směřuje k nejhlubšímu jednodennímu poklesu za déle než šest měsíců, uvedla agentura Reuters.
Cena severomořské ropy Brent kolem 9:15 SEČ vykazovala pokles o 4,8 procenta a byla pod 66 dolary za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela 4,9 procenta a prodávala se za 62 dolarů za barel. Minulý týden se Brent a WTI vyšplhaly na několikaměsíční maxima.
Ropa dnes reaguje na víkendové prohlášení prezidenta Trumpa, podle kterého Teherán s Washingtonem „vážně vyjednávají“. To naznačuje uvolnění napětí mezi USA a Íránem coby členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a také omezení rizika vojenského útoku na Írán.
Analytici se domnívají, že geopolitická rizika jen překrývala tendence k dlouhodobému poklesu ceny. K tomu přispívá také oživení amerického dolaru, který obvykle zdražuje ropu obchodovanou v dolarech z pohledu držitelů jiných měn.