Výroba Škody Superb se může přesunou do Bratislavy | E15.cz

Koncern Volkswagen zvažuje, že přesune výrobu modelu Superb, vlajkové lodi automobilky Škoda Auto do Bratislavy. Hospodářským novinám to řekl odborový předák Jaroslav Povšík, podle kterého jsou v Bratislavě nevytížené kapacity. O možném přesunu výroby Superbu z Česka do zahraničí se spekulovalo již dříve, odbory přesun vždy odmítaly.