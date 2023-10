Česká skupina ECO-Investment v Bosně postaví novou papírnu | e15.cz

Tuzemská skupina ECO-Investment slovenského miliardáře Milana Fiľa získala vládní podporu pro svůj záměr vybudovat v Bosně a Hercegovině novou papírenskou výrobní halu za více než 100 milionů eur, v přepočtu přes 2,5 miliardy korun. Minulý týden podepsala memorandum o investici s vládou srbské části Bosny a Hercegoviny, která jí pro projekt zajistí hmotnou i nehmotnou státní pomoc. Celá investice je rozdělena do tří fází a ECO-Investment ji plánuje dokončit do pěti let.