Mladí, ženy, rovné manželství i Pohlreich: Volby 2025 jsou kampaňová jízda
U letošních voleb do Poslanecké sněmovny se zapojilo mnoho nezávislých iniciativ, které chtějí zvýšit účast, podpořit mladé kandidující lidi nebo výslovně jen ženské kandidátky a upozornit na hodnoty demokratické společnosti. Internetem se šíří kampaně – od studentských debat až po videa influencerů
3pod30: mladá krev do Sněmovny
Kampaň 3pod30 cílí na zásadní problém české politiky – nulové zastoupení poslanců mladších třiceti let. Iniciativa je součástí projektu Tvůj hlas, Tvoje volba a spustila širokou mediální ofenzivu, aby mladí voliči kroužkovali své vrstevníky kandidující napříč stranami. Podle průzkumu Ipsos je 81 procent mladých přesvědčeno, že jejich vrstevníci by ve Sněmovně mohli prosadit pozitivní změny pro jejich generaci.
Zakroužkuj ženu: navázat na úspěch z minulých voleb
Iniciativa Zakroužkuj ženu znovu motivuje voličky i voliče, aby dali preferenční hlasy kandidátkám. V roce 2021 takto ženy získaly 1,2 milionu hlasů a 13 poslankyň by se bez kroužkování do Sněmovny nedostalo. „Letos to dává smysl ještě víc,“ zdůrazňuje mluvčí iniciativy Matouš Turek. Kampaň připomíná, že více žen v politice zlepšuje reprezentativnost i kvalitu rozhodování a reflektuje životní zkušenosti, které mužům často chybí. Podle průzkumů považuje 59 procent Čechů zastoupení žen ve Sněmovně za nedostatečné, mezi ženami je to dokonce 77 procent. Na popularizování rovného zastoupení žen v politice se zaměřují i projekty Ženy v politice, Česká ženská lobby a Fórum 50.
Díky, že můžem: Jak zvládnout volby v klidu?
Spolek Díky, že můžem přichází s kampaní „Jak zvládnout volby v klidu?“, která má mladým vrátit naději a povzbudit je k účasti, aniž by podlehli chaosu a emocím. Ve videospotech vystupují osobnosti jako Filip Matějka, Vojtěch Hajas či Marie Šabacká a apelují na rozvahu a vědomé rozhodnutí. Kampaň zapojuje i influencery v čele s Karlem Kovářem (Kovy) či Aničkou Kadeřávkovou. Právě jedno z videí s touto herečkou ale vzbudilo kritiku za nevhodné přirovnání stresu z hypotéky ke starostem běžných mladých, kteří mnohdy nemají ani na klasický nájem, natož na půjčku.
Milion chvilek: DESE(T) K VOLBÁM
Organizace Milion chvilek pro demokracii zahájila masivní mobilizační akci DESE(T) K VOLBÁM. Chce oslovit až 350 tisíc zklamaných potenciálních nevoličů, kteří váhají, zda k volbám půjdou. Cílem je zabránit posílení extremistických subjektů a udržet Česko v demokratickém směřování. Kampaň vyzývá k zapojení lidí do oslovování svého okolí. „Každý z nás má v rukou možnost rozhodnout, jestli Česko zůstane svobodné, bezpečné a sebevědomé,“ říká předseda hnutí Lukáš Hilpert. Zapojila se řada známých tváří a velkou událostí má být připravovaná manifestace na Staroměstském náměstí 28. září.
Zavolíme!: debata studentů pro studenty
Projekt Zavolíme! propojuje mladé s politikou prostřednictvím debat „od studentů pro studenty“. Cílem je zvýšit volební účast a probudit u nich zájem o veřejné dění, zejména u prvovoličů. Akce otevírají témata blízká mladé generaci a na jejich tvorbě pracují desítky vysokoškolských studentů.
odvoleno.: aktivní občanství jednoduše
Studenti stojící za projektem odvoleno. ukazují, že politiku lze vysvětlit srozumitelně a bez nátlaku. Na Instagramu publikují krátké příspěvky o volebních systémech, průzkumech či programech stran a pomáhají sledovat aktuální dění. Motto „aktivní občanství. jednoduše.“ vyjadřuje jejich ambici: neříkat, koho volit, ale umožnit mladým udělat informované rozhodnutí. Projekt vznikl u prezidentských voleb v roce 2023.
Konsent a ženskoprávní volební mapa
Organizace Konsent spolu s dalšími sedmi partnery vytvořila ženskoprávní volební mapu a předvolební kalkulačku, aby voličům usnadnila orientaci v postojích kandidátů k právům žen a genderové rovnosti. Na 18 konkrétních otázek, od interrupcí po dostupnost antikoncepce, odpovědělo 270 z 721 oslovených kandidátů. Data zpracovala datová novinářka Kateřina Mahdalová a zveřejnil je web Alarm. „Nevíte, koho volit? Mrkněte na ženskoprávní volební mapu,“ láká Konsent na sociálních sítích.
Jsme fér: za rovné manželství a proti ústavnímu zákazu
Iniciativa Jsme fér upozorňuje, že i po letech veřejné podpory rovného manželství stále hrozí opačný směr, protože více než 40 kandidujících do nové Sněmovny podpořilo jeho ústavní zákaz. Kampaň připomíná, že podobné kroky vedly v zemích jako Rusko, Maďarsko či Slovensko k rozdělování společnosti a omezování práv LGBT lidí. „Dokud nebude přijato rovné manželství, hrozba jeho zákazu bude stále viset ve vzduchu,“ varují organizátoři. Proto vyzývají voliče, aby u voleb dali preferenční hlasy kandidátům podporujícím rovnoprávnost.
Influencerští ambasadoři voleb: Mikýř a Štáfek
Do mobilizace voličů se letos zapojily i výrazné osobnosti internetu. Youtuber Martin Mikyska (Mikýř) natočil video Půjdu letos volit?, v němž reaguje na výrok českého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha o tom, že k volbám nepůjde. Mikýř ho i své publikum nepřímo přesvědčuje, že volit je občanská odpovědnost, ať volíme kohokoli. Herec Jakub Štáfek ve videu jduvolit 2025 apeluje na demokratické voliče, aby nepodlehli dezinformacím a nerozhodnosti. „Pokud zůstaneme stranou, vzdáme se i vlastní budoucnosti,“ říká Štáfek.