Sbohem, prázdniny. Letiště přes léto rekordy netrhla, pasažeři se vracejí pomalu
Návrat do rekordních čísel počtu odbavených cestujících nejde tuzemským letištím tak rychle, jak očekávala. Z dat za letní měsíce, které jsou pro úspěch roku klíčové, vyplývá v lepším případě jen mírný meziroční nárůst. Ten si připsalo Letiště Václava Havla.
Podle údajů, které má e15 exkluzivně k dispozici, odbavilo pražské letiště od června do srpna téměř 5,5 milionu cestujících. To sice znamená nárůst téměř o šest procent oproti předchozímu roku, stále je to ale pět procent pod hranicí rekordního roku 2019, který chtělo letos letiště prolomit. „I tak počítáme s tím, že za celý rok 2025 odbavíme přibližně 17,8 milionu cestujících, tedy se dostaneme na stejný počet cestujících jako v roce 2019,“ věří mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.
Letiště Brno - Tuřany, které provozuje skupina Accolade kolem byznysmenů Milana Kratiny a Zdeňka Šoustala, odbavilo za tři letní měsíce 439 tisíc cestujících, zůstává tak pár procent pod loňským rokem.
Ostrava hlásí od června do srpna přes 300 tisíc pasažerů. „Loňský výrazný nárůst poptávky po letních dovolenkových destinacích se podařilo udržet i letos – počet cestujících na charterových letech zůstává zhruba na stejné úrovni,“ konstatuje mluvčí Kateřina Pustějovská.
Růst podle ní zaznamenaly všechny pravidelné linky – do Londýna, Málagy i do Varšavy, která cestujícím nabízí přestupy do více než 90 destinací po celém světě. Velký zájem je prý i o letošní novinku, přímé lety do Girony nedaleko Barcelony. Na léto 2026 chystá letiště novinku, přímé lety do albánské Vlory ve spolupráci s cestivní kanceláří Čedok.
Letiště Václava Havla letos otevřelo cestujícím 18 nových destinací. Asiana Airlines letá například denně do Soulu a Condor dvakrát denně do Frankfurtu, odkud je napojení na Severní Ameriku a Karibik.
Letiště také podruhé za sebou získalo prestižní ocenění Routes World Award v kategorii letišť od 10 do 20 milionů odbavených cestujících za rok. V letošním užším výběru porazilo letiště v Edinburghu, Calgary, Indianapolis a San Antoniu.
Co se týká brněnského letiště a letošních novinek v letovém řádu, Londýn a Malaga zůstávají i přes zimu. „Bergamo a Řím se na zimu přeruší a my věříme, že se na jaře na letní sezónu opět vrátí,“ doplňuje mluvčí Andrea Míčková.
Zpráva evropského leteckého úřadu Eurocontrol říká, že provoz v Evropě se už vrátil na předpandemická čísla. Zároveň upozorňuje na nerovnoměrné rozložení - poskytovatelé letových navigačních služeb v jihozápadní, jihovýchodní a střední Evropě čelí o 30 až 40 procent více letům než v roce 2019.