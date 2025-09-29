Černochová má chaos v zakázkách a armádu bez vojáků. Ztrácí kontrolu, tvrdí exministr Metnar z ANO
Šéf sněmovního výboru pro obranu a stínový ministr za opoziční hnutí ANO Lubomír Metnar vytýká ministryni obrany Janě Černochové (ODS) řadu pochybení, mimo jiné vysokou odchodovost z armády a slabý nábor nových vojáků. Oceňuje ale, že se zasadila o zvýšení rozpočtu rezortu. A ujišťuje, že pokud se ANO po volbách opět dostane k moci, bude proti referendu o členství Česka v mezinárodních organizacích. „Vznik zákona o referendu podporujeme, mohlo by se týkat například eutanazie. Ale zpochybňovat naše ukotvení v NATO či EU je absolutně nepřípustné,“ říká Metnar.
Předvolební boj vrcholí, vzájemné obviňování soupeřů přitvrzuje. Ministryně Černochová v rozhovoru pro e15 řekla, že představitelé ANO asi prodělali lobotomii, když kritizují uzavírání miliardových armádních zakázek těsně před volbami. Podle ní jste jako šéf rezortu postupoval úplně stejně. Má pravdu?
Její vyjádření vnímám tak, že v tom chaosu, který předvádí ministerstvo obrany, ztrácí kontrolu. To, co řekla, je za hranou. I když jsme některé projekty podepsali bez výběrových řízení, současné vedení rezortu uzavírá téměř všechno bez tendrů.
V září a říjnu 2021, tedy těsně před minulými sněmovními volbami, ministerstvo pod vaším vedením podepsalo zakázky na francouzské houfnice Caesar a izraelské systémy protivzdušné obrany Spyder. V čem je rozdíl?
Na základě odborných vojenských studií a marketingových průzkumů jsme tato děla a protivzdušné systémy nakoupili napřímo. Ale měli jsme plnou podporu sněmovního výboru pro obranu, který jsme s projekty detailně seznámili. Jeho členové na nás tlačili: už to kupte, ať armáda něco dostane.
Současné vedení ministerstva ale jedná opačně, v tom je ten podstatný rozdíl. Jako příklad uvedu britská vozidla Supacat pro speciální síly. Závěr a usnesení výboru bylo, že nedoporučuje pokračovat v této zakázce. Paní ministryně to ale tento měsíc takzvaně na sílu podepsala, byť jsme mimo jiné poukazovali na trojnásobné zvýšení ceny vozidel ve srovnání s tím, co rezort v minulosti deklaroval.
Ale 601. skupina speciálních sil přesně tyto lehké obrněné vozy už spoustu let požaduje. Nebyla by jejich cena nižší, kdyby se nakoupily dříve?
Jakkoliv nechci požadavky speciálních sil zpochybňovat, řada odborníků upozorňuje nejen na předraženost vozidel Supacat, ale i na to, že expediční nasazení této jednotky není aktuálně plánováno. Zatím působila v misích v Afghánistánu nebo v Iráku, ale evropskému reliéfu terénu by podle expertů vyhovovala jiná vozidlová platforma.
Máte výhrady i k nákupu nových německých tanků Leopard 2A8, který vláda odklepla začátkem září. Souvisí se závazkem Česka, Maďarska či Polska, že pro potřeby NATO a obranu svých území vybudují k lednu 2026 těžké mechanizované brigády. To ale bez moderních tanků není možné. Vy byste s rozhodnutím nespěchal, když je už nějaký čas jasné, že česká armáda termín nestíhá?
Souhlasím, že bez tanků, bojových vozidel pěchoty nebo dělostřelectva nemůže těžká brigáda fungovat. Je ale otázka, jestli by práce ministerstva nemohla být kvalitnější v komunikaci s výborem pro obranu, a hlavně s veřejností. Už jsem se zmínil o chaosu a tanky 2A8 ho také dokládají. Peníze na tento nákup nejsou v rozpočtu ministerstva naplánované, finanční krytí je až od roku 2027. A to se má už letos zaplatit záloha ve výši 6,5 miliardy korun.
Když na to jako poslanci poukazujeme, ministryně Černochová říká, že si vláda možná vezme půjčku z nového finančního nástroje Evropské unie SAFE (Security Action for Europe, pozn. red.). Podle mě je to velmi netransparentní.
Česko se připojilo ke smlouvě německé vlády s výrobcem tanků, má zaručenou stejnou cenu jako Bundeswehr. Další odkládání by zakázku zřejmě prodražilo, po zbraních je kvůli válce na Ukrajině obrovská poptávka. Nejsou to pádné argumenty?
Že těžkou a také středně těžkou mechanizovanou brigádu Česká republika potřebuje, to nezpochybňuji a nekritizuji. Ale nemůžeme utrácet za každou cenu, když nevíme, kde na to vezmeme. Vláda podepíše smlouvu, a zatíží tak státní rozpočet. Pokud nebudou nákupy realizovány transparentně, odpovědně, začne armáda ztrácet podporu veřejnosti. To by byla katastrofa.
Navíc astronomicky narostly zálohové platby za zakázky. Jen za nadzvukové letouny F-35 jsme dali o deset a půl miliardy více, než bylo loni v plánu. A za minulý rok zálohové platby přesáhly 71 miliard. Vyplývá to i ze závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, jakkoliv nebyl rezortu obrany nakloněn ani za mého vedení.
Lubomír Metnar |
Všechny evropské země zdůrazňují nutnost posilování protivzdušné obrany, jejíž jsou nadzvukové stroje součástí. Jak by postupovalo ANO?
Současná vláda podcenila zpětnou vazbu z aktuálních vojenských konfliktů, ať na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Nejvyšší prioritou je nyní pořizování a dobudování protivzdušné obrany. V Koncepci výstavby Armády ČR z roku 2019 byly investice právě do prvků této obrany, včetně doplnění zásob. To ale Fialův kabinet odsunul. A v otázce obrany proti dronům neudělali nic, až teď rozhodli o nákupu zařízení pro odhalování a sledování různých létajících prostředků, včetně těch bezpilotních.
Ministerstvo také podcenilo odchodovost a nábor vojáků, armáda bez dostatku personálu je totální strategický problém. Řízení rezortu obrany musí být vyvážené z hlediska financování techniky a lidského potenciálu. Technika bez vojáků je nefunkční a vojáci bez techniky jsou zranitelní. Tady došlo k velké nerovnováze.
Je něco, co se podle vás za poslední čtyři roky ministerstvu povedlo?
Oceňuji, že ministryně obrany byla svým nasazením schopna si ve vládě ustát a vydobýt finanční prostředky pro armádu. To je určitě pozitivní.
Ačkoliv je ANO jasným favoritem voleb, jednobarevnou vládu téměř jistě nesestaví. Některé strany s potenciálem překročit práh sněmovny, a tedy vaši možní koaliční partneři, prosazují referendum o vystoupení Česka z NATO nebo Evropské unie. Můžete takové hlasování vyloučit?
Je nereálné, že by to byla otázka referenda. S tím hazardovat nelze, neznám lepší alternativu, než je kolektivní obrana v rámci NATO. V tom je hnutí ANO zajedno, i když vznik zákona o referendu podporuje. Mohlo by se týkat například zavedení eutanazie do českého právního řádu. Ale zpochybňovat členství České republiky v Severoatlantické alianci či EU je absolutně nepřípustné.