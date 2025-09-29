Startupy a inovace po volbách: Co strany slibují ve svých programech?
Stát se z montovny mozkovnou – fráze, kterou řada politiků ráda připomíná, nejen před blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny. Jaká však bude realita po volbách a co jednotlivé strany ve svých programech a prohlášeních slibují? Přinášíme přehled nejdůležitějších bodů týkajících se inovací, podpory startupů a vědy a výzkumu, které jednotlivá uskupení nabízejí voličům.
Do přehledu jsou zahrnuty politické strany a hnutí kandidující v říjnových volbách, které v některém z předvolebních průzkumů za poslední měsíc alespoň jednou překročily pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.
ANO: investiční pobídky a zahraniční talent
Jako „základ prosperity země“ a „budoucnost české ekonomiky“ označuje hnutí ANO inovace, technologie a vědu a výzkum. Podnikatele chce k vyšším výdajům na výzkum a vývoj motivovat zatraktivněním daňových odpočtů. „Zvýšíme právní jistotu jejich uznatelnosti, například ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Zároveň prodloužíme dobu, během níž bude možné odpočet uplatnit, aby lépe odpovídal dlouhodobé povaze high-tech projektů,“ píše ANO ve svém programu.
Hnutí chce také do Česka aktivně lákat zahraniční talenty, čehož chce lépe dosáhnout odstraněním administrativních bariér či zrychleným uznáním jejich kvalifikace. Podporu nabízí i startupům a investorům do nich, pro které chce vytvořit motivační odpisovou politiku. Od jednodušší byrokracie si zase slibuje nejen zvýšení počtu vzniklých startupů, ale také příliv investorů.
SPOLU: umělá inteligence jako nezbytnost všude
Koalice SPOLU vnímá inovace jako motor prosperity. Slibuje proto posílení investic v klíčových odvětvích, jako jsou čipy, autonomní systémy či energetická úložiště. Za nezbytnou technologii vidí umělou inteligenci, jejíž zapojení chce podporovat ve firmách, státní správě i vzdělávání. Podporu slibuje koalice i vesmírnému průmyslu, který plánuje nadále rozvíjet v rámci programu Česká cesta do vesmíru.
Stejně jako ANO poukazuje i SPOLU na nutnost nižší byrokracie a s ní spojenou digitalizaci. „Zkrátíme a zjednodušíme postupy při vyřizování povolení pro občany i podnikatele,“ uvádí v obecné rovině. Podnikatelům chce také umožnit založit si firmu online prostřednictvím Portálu občana, od čehož si slibuje i možnost zrušení živnostenských úřadů. V rámci podpory startupů plánuje koalice umožnit vyšší odpisy firmám, které investují do moderních technologií, postupů a umělé inteligence.
STAN: startupová víza a regionální inovační centra
Starostové se ve své části programu týkajícím se ekonomiky podrobněji zaměřují právě na malé a střední firmy a startupy. Cílem má podle nich být posílení jejich výkonnosti a konkurenceschopnosti s důrazem na využití jejich inovačního potenciálu. Hnutí plánuje například zavést tzv. startupová víza. Jednalo by se o speciální program pro zahraniční podnikatele, kteří chtějí založit v Česku firmu.
STAN slibuje i vznik sítě regionálních inovačních center a podnikatelských inkubátorů, které by začínajícím firmám nabízely poradenské služby včetně bezplatného exportního poradenství. Zaměřit se chce i na daňové pobídky pro investice do technologií ve firmách. Malým podnikům také Starostové chtějí nabízet finanční podporu na výzkum a inovace a také výhodné podnikatelské půjčky.
Hnutí chce také snížit administrativní a legislativní zátěž, a to prostřednictvím nástrojů, jako je takzvaný Podnikatelský balíček. „Ten bude zahrnovat například zavedení databáze informačních povinností, jednotného formátu pro digitální účtenky, možnost výplat mezd v cizí měně nebo vytvoření jednotného portálu evidence kontrol. Dalším nástrojem bude zkrácení povolovacích lhůt,“ píše STAN ve své programu.
SPD: o inovacích a startupech ani slovo
Volební program SPD se o podpoře inovativní ekonomiky, startupů či moderních technologií nezmiňuje. Nezmiňuje se ani o podpoře podnikatelského prostředí v Česku. V jeho kontextu mluví pouze velmi stručně a spíše v negativních konotacích. „Zrušíme investiční pobídky zahraničním subjektům. Ne zbytečné státní buzeraci a byrokracii. O dovozu a vývozu zboží musí rozhodovat ekonomické, nikoli ideologické zájmy. Podnikatelé budou platit DPH pouze ze zaplacených faktur,“ uvádí se v dokumentu k tématu podpory tuzemských podnikatelů.
Předseda hnutí Tomio Okamura nicméně nedávno odpověděl odmítavě na otázku serveru Finmag, zda je pro větší podporu startupů. „Budoucnost naší ekonomiky není přece ve startupech! Prosperitu a konkurenceschopnost v prvé řadě přinese zjednodušení a snížení daní, omezení byrokracie a bláznivých likvidačních směrnic z Bruselu. A taky levné energie a stopka zelenému fašismu,“ uvedl.
Piráti: nejlepší prostředí pro startupy v EU
Piráti ve svém programu slibují ambiciózní plán. „Zavedeme nejlepší prostředí pro startupy v EU,“ hlásí, ale konkrétnější nejsou. Strana chce také přebudovat penzijní fondy tak, aby se snížily poplatky a nastartovaly jejich prostřednictvím investice právě i do startupů či scaleupových fondů.
Pomocí daňových úlev, podpory inovací a investic do výzkumu zase chtějí Piráti motivovat podnikatele k přechodu k čistým technologiím, které nezatěžují životní prostředí. V souvislosti s nástupem umělé inteligence a dalších nových technologií chtějí Piráti ve spolupráci se soukromým sektorem spustit systém moderních rekvalifikací.
Firmám pak Piráti slibují méně kontrol ze strany úřadů. „Jeden typ podniku bude podléhat jedné kontrolní instituci. Zrušíme živnostenské úřady a nahradíme je digitální službou,“ píší v programu.
Stačilo!: podpora malých a středních podniků
Program Stačilo! se tématům inovací či startupů věnuje jen velmi okrajově. Hnutí slibuje adresnou podporu výzkumu a vývoje. „Celková podpora výzkumu a vývoje v České republice by měla při zapojení soukromých zdrojů a zdrojů EU dosáhnout tří procent HDP,“ hlásí. V programu také vyjadřuje podporu zaměstnanecké participaci, zaměstnaneckým akciím i tradiční formě podnikání, kterou jsou podle hnutí družstva.
Ve své politické deklaraci, která však není volebním programem, slibuje Stačilo! v obecné rovině podporu malým a středním podnikům a také podporu technologických inovací, které směřují k udržitelnosti.
Motoristé: první rok podnikání bez daní
Stejně jako řada jiných subjektů, které letos kandidují do sněmovny, i Motoristé sobě slibují deregulaci, která má podle nich vést k nižší zátěži pro podnikající osoby a malé firmy. Začínajícím podnikatelům navíc strana nabízí osvobození od daně z příjmů v prvním roce od spuštění nového byznysu.
Výzkum a vývoj v průmyslu chtějí Motoristé podpořit daňovými odpočty „na úrovni sousedních zemí“ a zrychleným odpisem investic do inovací. Strana slibuje i pomocnou ruku domácím technologickým startupům a inovativním firmám. „Zajistíme, aby stát při nákupech digitálních řešení preferoval české dodavatele tam, kde je to možné a smysluplné. Zavedeme digitální procesy, které občanům umožní založit firmu online do 24 hodin – bez zbytečné byrokracie,“ uvádí v programu.
