Česká republika bude v budoucnu potřebovat čtyři nové jaderné reaktory, otázkou je, v jakém čase je bude nutné a výhodné postavit. V pořadu České televize to v neděli uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda by měla rozhodnout o nabídkách uchazečů o stavbu nových bloků v Česku do konce června. Podle ministra budou při rozhodování o počtu nyní vybraných bloků rozhodující ekonomické podmínky nabídek.