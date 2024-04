Termín pro podání závazných nabídek pro Dukovany se prodloužil. Požádala o to francouzská EDF

Termín pro podání závazných nabídek na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku se prodlouží o dva týdny, uchazeči tak budou mít čas do 30. dubna. O prodloužení původního termínu požádala francouzská firma EDF. Dalším uchazečem je korejská společnost KHNP. Společně o tom dnes informovali ČEZ a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Harmonogram projektu se podle nich i přes posun nemění.

Finální nabídku na stavbu jednoho jaderného bloku v Dukovanech podaly na konci loňského října severoamerická společnost Westinghouse, korejská KHNP a francouzská EDF. Spolu s tím uchazeči podali i nezávazné nabídky na další tři reaktory. Vláda na začátku letošního roku po prostudování nabídek vyzvala EDF a KHNP k podání závazných nabídek k stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. V další části tendru naopak nepokračuje Westinghouse, jehož původní nabídka nesplnila podle vlády podmínky.

Podle ČEZ francouzská firma svou žádost zdůvodnila interními schvalovacími procesy. Česká strana žádosti vyhověla. "Je to standardní proces, podobné posuny v řádu týdnů jsme schválili již v minulosti. Naším cílem je získat co nejkvalitnější závazné nabídky, které zajistí co nejlepší podmínky pro Českou republiku. Proto jsme se rozhodli žádosti o posun o dva týdny, který nemá dopad na harmonogram projektu, vyhovět," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Vláda by vyhodnocené nabídky, jejichž analýzu bude mít na starosti ČEZ, měla dostat do 15. června. Posun termínu nebude mít podle ČEZ vliv na harmonogram celého projektu. Výstavba prvního reaktoru má začít v roce 2029 a zkušební provoz v roce 2036.

Projekt nových reaktorů by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Nabízené ceny v původních nabídkách na jeden blok zástupci vlády odmítli komentovat, nabídky však podle nich ukázaly, že má smysl uvažovat o více reaktorech, které budou vzhledem k odstavování uhelných zdrojů a očekávanému nárůstu spotřeby elektřiny potřeba. Podle odhadů expertů by stavba čtyř nových reaktorů mohla vyjít na přibližně dva biliony korun.

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.