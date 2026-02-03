Česko si chce udržet přístup k LNG, ČEZ jde do prodloužení tendru v Nizozemsku
- ČEZ se přihlásil do tendru na prodloužení kapacit LNG v nizozemském Eemshaven, současná smlouva vyprší v září 2027.
- Kapacity z terminálu dnes pokrývají až třetinu české roční spotřeby plynu a jsou klíčové pro energetickou bezpečnost.
- Vláda krok podpořila kvůli zpoždění německého terminálu ve Stade, kde má mít Česko kapacity až od roku 2027.
Energetická společnost ČEZ se přihlásila do tendru na prodloužení kapacit zkapalněného zemního plynu (LNG) v terminálu v nizozemském Eemshavenu pro další roky. Současný kontrakt firmě vyprší v září příštího roku. Stávající smlouva zajišťuje Česku až třetinu tuzemské roční spotřeby plynu.
ČEZ podal přihlášku do tendru po pověření od vlády z minulého týdne. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) tehdy uvedl, že Česko by se po skončení kontraktu mohlo ocitnout bez zajištěných zásob LNG. Společnost ČEZ má od roku 2027 zajištěny kapacity také v terminálu v Německu, jeho stavba ale podle Havlíčka nabírá zpoždění.
„ČEZ končí pronájem kapacity v Eemshavenu v září 2027. V tuto chvíli běží tendr na kapacitu na další roky a ČEZ se do něj přihlásil,“ řekl v úterý mluvčí firmy Roman Gazdík. Rozsah poptávaných kapacit v terminálu, případnou délku dalšího kontraktu ani možný termín výsledku tendru nespecifikoval.
Eemshaven byl prvním terminálem LNG spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si tehdy kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie.
Terminál odbavil od začátku fungování do konce loňského roku celkem 72 lodí s LNG určeným pro Česko. Lodě přivezly 6,44 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá roční spotřebě plynu v tuzemsku. Podle ČEZ dodávky neobsahovaly žádný plyn z Ruska, většinu tvořily lodě z USA.
Česko si ve spolupráci s ČEZ v roce 2023 zajistilo rovněž kapacity v budovaném pevninském terminálu na LNG v Německu, odkud mělo začít čerpat plynu už v příštím roce. Podle Havlíčka ale stavba terminálu nabírá zpoždění. „Mohlo by tak hrozit, že bychom v roce 2028 a možná i 2029 neměli kapacity ze Stade a už by vypršela smlouva v Eemshavenu. S ohledem na tuto mimořádnou situaci jsme pověřili společnost ČEZ, aby šla do aukce o další kapacity a aby toto období překlenula,“ řekl v minulém týdnu Havlíček.
V terminálu Stade nedaleko Hamburku mělo podle původních plánů mít Česko od roku 2027 na minimálně 15 let k dispozici dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby.