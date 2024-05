„Historicky nejrychlejší pokoření hranice půlmilionu vyrobených vozidel, kontinuální růst výroby napříč kategoriemi vozidel a návrat na předkrizové výrobní hodnoty, to je jasné potvrzení konkurenceschopnosti tuzemského autoprůmyslu a skvělá zpráva pro domácí ekonomiku,“ chválí si Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

Na vzestupném trendu se vezl i vysokomýtský výrobce autobusů IVECO nebo producent motocyklů JAWA Moto. K pozitivnímu nakopnutí českého autolandu přispěla hlavně poptávka spotřebitelů v Evropě, kteří nakupují více než loni.

Zatímco trh s ryze elektrickými vozy ochlazuje, poptávka po těch „klasických“ roste, což se projevuje i v rétorice předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera: „Po výzvách posledních několika let registrujeme trvalou poptávku ze strany zákazníků a efektivně udržujeme kapacitu našich dodávek. I když je elektrická budoucnost stále blíže, stojíme si za našimi modely se spalovacími motory a hybridním pohonem, protože společně poskytují zákazníkům svobodu volby během přechodu do plně elektrické éry.“

Mladoboleslavské automobilce se letos daří hlavně v západní a střední Evropě, kde jí ve čtvrtletí rostly prodeje osmiprocentním tempem, ve východní části kontinentu se zvýšily dokonce téměř o čtvrtinu. Bestsellerem zůstala Škoda Octavia s více než 61 tisíci prodeji, druhý nejúspěšnější Kamiq nedosáhl ani poloviny tohoto čísla. Elektromobilů z rodiny Enyaq Škoda udala čtrnáct tisíc.

„Obzvláště dobře se nám daří na evropských trzích. Německo dosáhlo nejvyššího absolutního nárůstu prodeje o 3 300 vozů. Těsně následují Polsko a Irsko, kde jsme také zaznamenali výrazný nárůst podílu na trhu – v obou zemích se blíží hranici jedenácti procent,“ komentoval čtvrtletní výsledky Škody člen jejího představenstva Martin Jahn. Dalšímu propadu Škoda naopak nezabránila v Číně, kde udala už jen necelé čtyři tisíce aut, a překvapivě také v Indii, kde počítá s expanzí.

Škoda by přitom mohla vyrábět ještě více, kdyby ji neomezovala nová regulace týkající se bezpečnosti aut vůči kybernetickým útokům. Začne sice platit až od července, automobilka se v jejím důsledku však už nyní potýká s nedostatkem například sedaček, reflektorů nebo loketních opěrek, jak uvedl odborářský týdeník Škodovácký odborář. Nová přísnější pravidla totiž musejí splňovat i dodavatelé automobilky.

Nečekaně hladký vstup do roku 2024 si chválí i jihokorejská Hyundai, jež vyrábí v Nošovicích. Zatím zhotovila dokonce mírně více vozů, než plánovala, tedy 117 tisíc, z toho dvanáct tisíc čistých „elektrik“. „Důležitý je pro nás také fakt, že jsme v dubnu úspěšně zahájili výrobu faceliftovaných verzí pro nás zásadních modelů Tucson a i30. Výroba čistě elektrických vozidel pak bude záviset na vývoji poptávky evropských zákazníků, situaci samozřejmě může ovlivnit i případné zvýšení dovozních cel na elektromobily z Číny,“ říká mluvčí závodu Petr Michník.

Právě zvýšení cel na dovoz čínských automobilů na evropskounijní trhy, jehož oznámení se očekává v příštích týdnech, se může ukázat jako klíčový faktor, jenž v příštích letech výrazně ovlivní kondici nejen českého, ale i evropského autoprůmyslu. Evropská unie pravděpodobně zvýší stávající desetiprocentní cla, aby zamezila masivnějším dovozům čínských elektromobilů do Evropy.

Čínské automobilky podezřívá z toho, že se jim dostává nefér podpory od vlády v Pekingu. Ze stejného důvodu už ke čtyřnásobnému zvýšení cel přistoupily Spojené státy. Často nicméně zaznívají nesouhlasné reakce, které varují před tvrdými odvetnými opatřeními stran Číny, na které je evropská výroba nejen aut z velké míry závislá.

„Zejména s ohledem na volatilitu trhu s elektromobily nyní bedlivě sledujeme další vývoj napjatých globálních obchodních vztahů a chystanou reakci ze strany Evropské komise v podobě možného zvýšení dovozních cel na čínské elektromobily. To, co aktuálně evropský průmysl naopak potřebuje, jsou opatření, která podpoří jeho silné stránky, tedy rozvoj inovací, zajištění levnějších energií a snadnější přístup zahraničních pracovníků z mimoevropských zemí,“ namítá Petzl. Zda a případně k jakým opatřením EU přistoupí, by mělo být jasné nejpozději do 4. července.