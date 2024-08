ČEZ převezme GasNet na přelomu srpna a září, výrazné změny neplánuje

Energetická skupina ČEZ by měla společnost GasNet definitivně převzít a začlenit do svého portfolia na přelomu srpna a září. Výrazné změny ve fungování plynárenské firmy, kterou ČEZ letos odkoupil od Macquarie Asset Management za 846,5 milionu eur (přes 21,3 miliardy korun), polostátní podnik zatím neplánuje. Dnes to řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Transakci ještě posuzuje Evropská komise a české ministerstvo průmyslu a obchodu, její potvrzení se očekává v příštích týdnech.