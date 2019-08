Albánie jako Chorvatsko: Češi objevují nové destinace | E15.cz

Na dovolenou s cestovními kancelářemi odjede během letní sezóny zhruba 2,5 milionu českých turistů. Z toho 35 procent míří do exotických a méně známých destinací. „Čísla nemusí být zcela přesná, protože někteří klienti cestovních kanceláří cestují i vícekrát za rok,” poznamenává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Dříve byla exotika každopádně doménou především zimních měsíců, v posledních dvou letech je ale aktuální i v letních měsících,” doplňuje.

Cestovní kanceláře, které redakce E15.cz oslovila, sledují nárůst českých turistů v exotických a méně známých destinacích po celém světě, což potvrzuje Papežova slova. Za Atlantským oceánem roste zájem o střední a jižní Ameriku. Nárůst cest Čechů tímto směrem eviduje například cestovní kancelář Nirvana Travel. „Jedná se o individuální poznávací okruhy na Kostarice, v Kolumbii a Peru,” říká zástupkyně této kanceláře Hana Prchalová. Stále více zájezdů se podle ní zpracovává klientům na míru.

Mezi letecky dostupnější destinace, které Češi objevují, patří Albánie. Tato balkánská země by do budoucna mohla podle předpovědi CK Alexandria konkurovat i již tradičnímu Chorvatsku. „Meziročně s námi letos do Albánie vycestovalo o desítky procent více klientů. Většina z nich míří k moři. Každým rokem se zlepšuje úroveň služeb a to v kombinaci se zdejší přírodou nabízí velký potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu,” říká Radek Matějček, ředitel CK Čedok.

Češi se nebojí cestovat ani na blízký východ. „Destinace v oblasti Perského zálivu patří mezi vůbec nejoblíbenější v celém exotickém segmentu. V počtu klientů dominují Spojené arabské emiráty, které jsou už několik let naší klíčovou destinací. Nejdynamičtější růst ale momentálně vidíme u Ománu a Kataru. Omán roste v meziročním srovnání v desítkách procent, Katar, který byl loňskou novinkou, dokonce ve stovkách,” říká Jan Bezděk, tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer.

„Země Perského zálivu těží i z příjemné doletové vzdálenosti. Díky tomu mohou klienti vyrazit jen na týden nebo klidně i prodloužený víkend. To jde ruku v ruce s trendem posledních let, kdy se dovolená spíše zkracuje a lidé na ní jezdí vícekrát do roka,” vysvětluje Bezděk.

Popularita roste ale i u afrických zemí. Mezi úspěšné zájezdy cestovní kanceláře Rajbas patřila africká Namibie, teď ale eviduje nečekaný zájem u jiných destinací. „Po pravdě se nikdy nedá poznat, na který zájezd se klienti budou hlásit. Momentálně jsme například otevřeli zájezd do Súdánu. Jedná se o malou skupinu zájemců, které lákají takovéto extrémní lokace, ” říká Marie Nebojsová, pracovnice cestovní kanceláře Rajbas.