Chevron odepíše majetek za miliardy dolarů | E15.cz

Americká energetická společnost Chevron plánuje v tomto čtvrtletí odepsat majetek až za 11 miliard dolarů (přes 253 miliard korun) a zvažuje prodej některých projektů na těžbu zemního plynu. Očekává totiž dlouhodobě nízké ceny těchto surovin v důsledku prudkého nárůstu těžby v Severní Americe. Jde o největší odpis majetku jednotlivé energetické firmy za mnoho let, upozornil na to server listu The Wall Street Journal.