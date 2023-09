Nezájem Číňanů, ztráta Rusů. Škoda na milion prodejů nedosáhne | e15.cz

Exploze nákaz covidem-19 v roce 2020 znamenala pro Škodu větší milník, než se mohlo manažerům v Mladé Boleslavi i Wolfsburgu zprvu zdát. Pandemie jednak skosila celosvětové prodeje automobilky a jednak stála na počátku série těžko předvídatelných událostí, v jejichž důsledku Škoda ani letos nepřekoná hranici milionu prodaných vozů. Ještě před rozšířením nového koronaviru přitom zaznívaly i takové hlasy, že by Škoda měla být ambicióznější a cílit rovnou na miliony dva. Důvodů, proč letos třetí rok v řadě nedosáhne ani jednoho, je více.

Čipový hladomor, záplavy a odstávky výroby

Mezi nezaviněné potíže patří prostá smůla. Jak už v pátek e15 informovala, Škoda kvůli záplavám ve Slovinsku, které postihly jejího klíčového dodavatele, omezuje výrobu v mladoboleslavském závodě, v Kvasinách ji dokonce na týden úplně zastavuje. Zdroj e15, který je dobře obeznámený s provozem v automobilce, očekává, že zpomalení či případně zastavení výroby potrvá dokonce dva týdny.

Podle šéfa odborů Jaroslava Povšíka se omezení dotknou všech vyráběných modelů s výjimkou plně elektrického Enyaqu. Důsledkem mohou být až desetitisíce vozů, které se neprodají, protože zkrátka nevzniknou. Z neblahé zkušenosti si lze vzít ponaučení – přírodní katastrofy spojené s globálním oteplováním mohou do budoucna narušovat dodavatelské řetězce čím dál častěji.

Zatímco záplavy lze považovat za „pech“, přílišnou závislost západních gigantů na asijských komponentech lze tenisovou terminologií nazvat nevynucenou chybou. Kvůli nedostatečným dodávkám čipů musela Škoda i začátkem letošního roku omezovat výrobu, což se dotklo produkce tisíců fabií, octavií, scal, kamiqů či elektrických enyaqů.

Disharmonie v Číně

Škodovka se na svém kdysi největším a nejdůležitějším trhu plynule přesunula z jang do jin, tedy z prosluněné aktivity do nehybnosti v temnotě. Když v roce 2018 udala na světových trzích rekordní milion a čtvrt vozů, Čína se na prodejích podílela suverénně největším dílem. Tamní spotřebitelé si pořídili 341 tisíc škodovek (druzí Němci 177 tisíc, třetí Češi 94 tisíc). To byl jang a minulost. A teď jin, tedy přítomnost.

Číňanům škodovka za prvních šest měsíců letošního roku dodala jen 12 800 aut. I kvůli tomu, že Asiaté mnohem častěji upřednostňují domácí značky a jejich elektrické modely. Globální prodeje přitom Škodě za prvních šest měsíců meziročně vzrostly o pětinu na 432 tisíc aut.

„V Číně už alespoň neproděláváme,“ shrnul nejvýše postavený Čech ve vedení firmy Martin Jahn pro Czechcrunch. Mateřský Volkswagen o budoucnosti značky na čínském trhu sice zatím nerozhodl, návrat ke stovkám tisíc ročně prodávaných aut je ale velmi nepravděpodobný.

Konec v Rusku

O praktickém „konci“ Škodovky v Číně rozhodlo chování stamilionů zákazníků, vyklizení pozic v Rusku však jde za jediným mužem, diktátorem Vladimirem Putinem. Po sérii sankcí Evropské unie vůči Kremlu následoval postupný odchod některých významných koncernů ze země, Volkswagen nevyjímaje.

Škodovka tak schytala v krátké době dvě těžké rány: ztrátu dvou největších trhů v Číně a Rusku. Zatímco v roce 2021 udala v nejrozhlejší zemi světa přes devadesát tisíc automobilů, loni už to bylo vlivem sankcí o osmdesát procent méně. Odchod koncernu z Ruska byl završen letos v květnu, kdy Volkswagen prodal svou továrnu v Kaluze ruskému prodejci Avilon.

Mladoboleslavská automobilka by sice mohla při stávajících kapacitách vyrábět až 1,2 milionu vozů ročně, křehkost dodavatelských řetězců, závislost na čipech z Asie či ztráta klíčových trhů jí to však zdaleka nedovolují. Třetí rok po sobě tak nepřekoná hranici milionu prodaných vozů.

Zda se to podaří v příštím roce, bude záviset mimo jiné i na tom, jak moc vyděšení budou z všeobecně rostoucí cenové hladiny zákazníci Škody Auto. Ať už se jedná o odkládání nákupů vozů se spalovacím motorem, nebo vozů s bateriemi. A když už chodí varovné zprávy z Německa, jehož obyvatelstvo krotí útraty, měli by být na pozoru zdaleka nejen v Mladé Boleslavi a nejen v Německu. Tím spíše, že výrobci postupně přecházejí na plně elektrícké vozy, jejichž ceny zpravidla začínají na vyšších statisících korun.

Potenciál k navýšení prodejů naopak skrývají nové trhy, kam Škoda expanduje – desítky tisíc vozů ročně může pojmout Vietnam stejně jako další trhy regionu ASEAN, o který se v Mladé Boleslavi intenzivně zajímají.