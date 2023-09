Škoda Auto částečně odstavuje výrobu kvůli povodním ve Slovinsku | e15.cz

Automobilka Škoda Auto omezuje výrobu ve svých závodech v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. Oznámila to v dopisu dodavatelům. Jako důvod uvádí záplavy ve Slovinsku , které postihly významného dodavatele koncernu Volkswagen. Redukce výroby se nedotkne plně elektrického modelu Enyaq. Vyplývá to z dopisu automobilky dodavatelům, který má e15 k dispozici.

„Vážení dodavatelé, jak jste již byli informováni, tak se potýkáme s rizikem zabezpečení výroby vlivem přírodní katastrofy ve Slovinsku, kterou byl postižen i jeden z našich klíčových subdodavatelů. Z tohoto důvodu jsme nuceni redukovat výrobu i ve výrobních závodech Škoda Auto v Mladé Boleslavi a v Kvasinách,“ napsala Škoda svým dodavatelům během čtvrtka. Dopis je podepsán manažerem logistiky nákupu zboží a služeb Škody Ladislavem Naimanem.

„Speciálně bych chtěl upozornit na to, že montážní linky v Kvasinách budou bohužel bez výroby po celý KT37 (37. kalendářní týden). Plánované redukce zohledňujeme průběžně v našich odvolávkách. Proto Vás žádáme o dodržování našich odvolávek,“ uvádí automobilka.

Zdroj e15, který je dobře obeznámený s provozem v automobilce, očekává, že zpomalení či případně zastavení výroby potrvá dva týdny: „I na ostatních linkách dochází ke zpomalení výroby. Počítám, že budeme dále zpomalovat nebo rovnou stát ještě další dva týdny."

Škoda Auto zjištění e15 nekomentovala, pouze odkázala na své dřívější vyjádření. V něm mimo jiné uvedla, že v současné době nelze vyloučit částečné omezení výroby v Mladé Boleslavi a Kvasinách: „Naše týmy usilovně pracují na tom, aby případné dopady snížily na minimum a našim zákazníkům bylo dodáno co nejvíce vozů. O veškerých krocích budeme jednat se sociálním partnerem Odbory KOVO.“

Ze stejných důvodů už dříve automobilka Volkswagen, jenž stejně jako Škoda spadá do stejnojmenného koncernu, omezila výrobu v továrně na užitkové automobily v Hannoveru a ve svém závodě ve Wolfsburgu, který patří k vůbec nejvýznamnějším v koncernu. Na několik týdnů přeruší výrobu i portugalská továrna VW, a to od 11. září do 12. listopadu. Zatím není jasné, jak dlouho omezení v koncernových továrnách potrvají.

Vedle Škody se s nedostatkem dílů potýká i kolínská Toyota, jejíž výroba stojí od 22. srpna. Neplánovaná odstávka způsobená nedostatkem plastových dílů, které dostává od společnosti Novares CZ Zebrak, potrvá i příští týden, a to minimálně do pátku. Tentokrát nikoli povodně, ale požár zničil výrobní a skladovací prostory dodavatele z Žebráku. Mluvčí Toyoty pro ČTK uvedl, že se zatím nepodařilo obnovit výrobu u dodavatele a není jasné, kdy se výroba Toyoty obnoví.

Není to poprvé, co musí Toyota letos neplánovaně odstavit výrobu. Stalo se tak již v únoru a březnu. Japonský výrobce odhaduje, že kvůli tomu nevyrobil asi 25 tisíc aut. Současná odstávka tak způsobí další citelné ztráty.