Čínská společnost Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) hodlá expandovat do Evropy. Největší světový výrobce baterií do elektromobilů, jehož akumulátory pohání tesly i škodovky, proto chystá fond, který má jeho spanilou jízdu především na starý kontinent zafinancovat. Přispět do něj mají evropské automobilky, státní investiční fondy i nejbohatší rodiny, které gigant z Fu-ťienu oslovil, zjistily Financial Times.