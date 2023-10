Čínské automobilky kvůli elektromobilům požírají sami sebe | e15.cz

Přijde-li řeč na čínské výrobce elektrických vozů, obvykle se hovoří o jejich velké konkurenční výhodě oproti tradičním evropským automobilkám a o jejich více než slušných šancích na obsazení trhů starého kontinentu. Do fáze úspěšné expanze se však daří probojovat jen těm nejlepším z nejlepších. Zdaleka ne všechny čínské automobilky čeká zářná budoucnost, většina naopak do pár let zanikne. Tamní trh prochází silnou konsolidací ve prospěch největších hráčů, mezi kterými nechybí ani americká Tesla. I kvůli její strategii razantních slev a cenové války nepřežije nejeden čínský start-up.