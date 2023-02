Strnad se svou CSG staví v Americe továrnu na zápalky do nábojů | e15.cz

Po získání 70procentního podílu v italském Fiocchi Munizioni, předním globálním hráči na trhu se střelivem, se Czechoslovak Group (CSG) chystá na velké armádní a policejní tendry v Evropě, Spojených státech i jinde ve světě. Součástí expanze bude i stavba továrny na zápalky do malorážových nábojů ve státě Arkansas. Po bývalé České zbrojovce Uherský Brod, dnes CZ Colt Group, bude společnost podnikatele Michala Strnada dalším českým zbrojařským uskupením vyrábějícím v USA.

„Letos začínáme stavět v Little Rocku ve státě Arkansas velký závod, investice v řádu desítek milionů dolarů už je schválená. Bude to továrna na zápalky do nábojů,“ řekl v rozhovoru pro E15 investiční ředitel CSG David Štěpán, který řídí divizi skupiny Ammo+.

Do čtyř let se v Americe rozběhne plná výrobní kapacita plánovaná na 1,5 miliardy zápalek ročně. Nyní finišuje výběr generálního dodavatele stavby. V podniku vznikne 120 nových pracovních míst.

Fiocchi už v USA vybudovala dvě výrobní pobočky. Se záměrem rozšířit kapacity o třetí závod přišli italští majitelé Fiocchi, Strnadova skupina ho dokončí. Zápalky značky Fiocchi mají podle Štěpána ve světě vynikající pověst. „Výhodnou je, že máme vlastní know-how výroby nejen zápalek, ale i výrobních linek a celého závodu,“ podotkl.

V Itálii má Fiocchi dvě lokace. Je to mateřský závod v Lecco, hlavním městě Lombardie. Další je v Bologni, sídlu prémiové muničky Baschieri & Pellagri. I když je v obou firmách ještě možné zvyšovat výrobu, větší příležitosti pro růst kapacit jsou právě ve Spojených státech.

Dosud se italská společnost z osmdesáti procent orientovala na střelivo pro sportovce a myslivce. Oproti tomu chce CSG klást důraz na dodávky pro ozbrojené a bezpečnostní složky. „Civilní výrobu budeme držet ve stejném rozsahu, ale mnohem více se zaměříme na zakázky pro armády a policejní sbory. Zároveň budeme rozvíjet produktové portfolio o nové kalibry. Například to bude v zemích NATO velmi rozšířená malorážová munice 5,56 krát 45 milimetrů nebo nové zápalky,“ nastínil Štěpán.

Po půlročním jednání uzavřela CSG koupi většinového podílu ve Fiochi loni v listopadu. Dohodla se s dosavadními majiteli firmy, tedy s investičním fondem Charme a členy rodiny Fiocchi. Výše transakce podle dostupných informací přesáhla deset miliard korun.

Hodnotou akvizice se Strnadovu zbrojnímu a průmyslovému impériu podařilo překonat dřívější „americký rekord“ České zbrojovky. Ta předloni za stoprocentní podíl v Coltu zaplatila 4,7 miliardy korun v hotovosti a dále vynaložila přes milion kmenových akcií tehdejší CZG.

Czechoslovak Group označila vstup do Fiocchi za největší investici v historii holdingu i českého obranného průmyslu. „Fiocchi je velký výrobce munice, z pohledu Česka jde o velmi významnou akvizici,“ potvrdil šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiří Hynek.

Příčinou rostoucí expanze českých zbrojovek do ciziny je podle Hynka nabídka kvalitních výrobků za dobré ceny. „Klíčová je obchodní politika, schopnost uspět v zahraničí. Devadesát procent produkce tyto firmy exportují, musejí proto obstát v mezinárodní konkurenci,“ dodal.

CSG se orientuje také na velkorážovou munici, výrobu ve skupině reprezentuje slovenská MSM Group a španělská FMG (Fábrica de Municiones de Granada). Tu Strnad koupil v roce 2020 od amerického konglomerátu General Dynamics Land Systems.

