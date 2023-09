Thyssenkrupp Steel o možném vstupu Křetínského: dává to smysl | e15.cz

Majetkový vstup Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského do ocelářské divize německého průmyslového skupiny Thyssenkrupp by měl smysl. Deníku Westdeutsche Allgemeine Zeitung to řekl šéf německých oceláren Bernhard Osburg. EPH už o podíl v ocelárnách podle dřívějších zpráv německých médií vyjádřil zájem.