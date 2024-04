Zástupci firmy řekli odborářům, že většina zaměstnanců zůstane doma do neděle 7. dubna. „To je jediná změna proti předchozím týdnům, že to nebude do pondělí. Jinak se pokračuje ve stejné dikci dál,“ řekl Slanina. Liberty oznamuje zaměstnancům odložení jejich návratu do práce vždy o týden, teď to bylo už počtrnácté.

Slanina uvedl, že se ale ode dneška v huti začíná vařit. „Otevírá se vývařovna a otevírají se některé kantýny, protože doteď tady byla funkční jenom jedna kantýna a nevařilo se přímo tady. Ode dneška se začíná vařit tady přímo na huti a otevírají se navíc tři kantýny,“ řekl Slanina.

Ode dneška se začne zprovozňovat malá Stiefelova válcovna a zušlechťovna v rourovně. „Tento týden začneme naskladňovat kontislitky pro středojemnou válcovnu a během dubna budeme pokračovat ve válcování OTB tyčí. Postupně se zprovozňuje vytápění a teplá voda v dalších částech našich budov, abychom zajistili hygienické podmínky pro naše zaměstnance,“ uvedla mluvčí huti Kateřina Zajíčková.

Firma se podle Slaniny bude snažit zajistit hygienické podmínky dalším zaměstnancům, aby pominula překážka na straně zaměstnavatele, kvůli níž lidé zůstávají doma. Pro firmu by bylo výhodnější, kdyby lidé chodili do zaměstnání, i když by nedělali svou běžnou práci. „Když jsou placeni 100 procenty z průměrné mzdy, tak je to více, než kolik je běžná měsíční mzda,“ řekl Slanina. Zaměstnanci, kteří jsou doma, tak dostávají prakticky víc než ti, kteří pracují.

K nucenému pobytu doma podle odboráře přistupují lidé různě. „Je to individuální. Ale vím, že velká část zaměstnanců si vyřídila různé brigády a přivydělávají si k tomu, co dostávají,“ řekl Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, má už delší dobu problém platit závazky. Před věřiteli ji ale od prosince chrání moratorium vyhlášené soudem. Tameh Czech skončil v prosinci v úpadku, což zdůvodnil tím, že mu huť, jeho jediný zákazník, neplatila. Tameh uvádí, že mu Liberty dluží aktuálně zhruba 2,2 miliardy korun.

Tento měsíc budou věřitelé Liberty hlasovat o restrukturalizačním plánu, jejž jim firma předložila. Podle soudu je věřitelů více než 1300. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková už dříve bez dalších podrobností uvedla, že většina věřitelů už s plánem vyslovila souhlas. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za 16,4 miliardy korun.

Restrukturalizační plán má dvě varianty dalšího postupu - varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že v případě varianty A by vysokou pec, která je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026. V případě varianty B by dodávky energií od Tamehu nahradily dodávky od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by vysokou pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.