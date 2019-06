Do projektu nového evropského bojového letounu se zapojí i Španělé | E15.cz

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová potvrdila, že program FCAS by měl být v provozu do dvaceti let. „Dnešek je velkým dnem pro obranu Evropy. Obranný systém, který bude kromě letadel ovládat i drony a satelity, bude připraven do roku 2040. Do té doby musíme najít společné řešení obrany Evropy,“ řekla Leyenová. Vlády Francie a Německa očekávají, že do projektu do roku 2025 investují 4 miliardy eur.

„Tento projekt má od dnešního rána konečně evropskou dimenzi, jsme rádi, že se k nám přidalo Španělsko,“ řekl francouzský ministr obrany Florence Parly. Do obranného systému se ale zatím nechce zapojit žádná další evropská země, přestože o to francouzský prezident Emmanuel Macron žádá. Projekt navíc sklízí silnou kritiku od německé opozice. Podle Sevima Dagdelena ze strany Levice se jedná o „licenci na tisk peněz“ pro výrobce zbraní.

Na výrobě nového letounu, který by měl nahradit stávající stíhačky Rafale a Eurofighter, se dohodla německá kancléřka Angela Merkelová s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v červenci 2017. Oproti aktuálním modelům by měl být díky použití hybridních technologií tišší a neměl by vyzařovat tak velkou tepelnou stopu, takže bude složitější ho detekovat.