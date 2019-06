Výrobce stíhaček čekají zlaté časy, armádní stroje táhnou celý letecký trh | E15.cz

Loni narostla hodnota dodaných bojových letounů meziročně o čtyři procenta. Letos to má být 24 procent. To by znamenalo nejlepší výsledek od roku 1992. „Bojovým letounům se daří skvěle, právě díky tomuto segmentu bude moci růst celý letecký trh i letos,“ okomentoval to pro magazín Aviation Week viceprezident Teal Group Richard Aboulafia.

Za mimořádným rokem bojových letounů stojí mimo jiné dodávky letadel F-35 od firmy Lockheed Martin. Americký výrobce předloni dodal 66 těchto letadel, loni 91. V letošním prvním čtvrtletí to bylo 26 letounů, za celý rok 2019 se očekává dodání hned 130 letadel. Každoroční růst dodávek se očekává až do roku 2023.

Poptávku po bojových letounech pomáhá zvyšovat i růst globálních výdajů na zbrojení. Ty jsou nejvýše od roku 1988, kdy je začal Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru sledovat. Loni výdaje stouply o 2,6 procenta na téměř 42 bilionů korun.

„Díky růstu těchto výdajů se zvyšuje odbyt nových vojenských letadel i využití stávajících letadel v oblastech konfliktů. Častější využívání současných letadel také napomáhá zvyšovat poptávku po náhradě těchto strojů,“ dodal Aboulafia.

Právě stárnutí současných vojenských letek se také řadí k hlavím důvodům, proč segment bojových letadel roste. Průměrné stáří světových bojových letadel se totiž pohybuje mezi 25 a 30 lety. „Státy mají dvojí možnost: buď investovat do nákupu nových, nebo zlepšování současných letadel,“ doplnil Aboulafia. „Například Japonsko loni navýšilo plánovaný nákup letadel F-35 o 105 kusů na celkem 147 letadel a stále nemá plán, jak nahradit mnoho set letounů F-15 a F-2S,“ řekl Aboulafia. Země mimo jiné zvažuje i vývoj vlastního letounu.

Podle prognózy Teal Group má segment bojových letounů růst přinejmenším do roku 2025.