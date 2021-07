Northvolt je evropskou nadějí ve výrobě baterií | E15.cz

Evropská unie vsadila na elektromobilitu, na jejím trhu se zároveň prodává celosvětově nejvíce vozů s elektrickým pohonem. Navzdory loňskému poklesu v celém automobilovém průmyslu segment elektromobilů jako jediný rostl. „Evropa je rostoucí region. Loni se zde prodalo 2,2 milionů elektromobilů, což znamená 70procentní růst v momentě, kdy celý trh klesá,“ přiblížila pro britský web Wired Sandy Fitzpatricková, viceprezidentka analytické společnosti Canalys.

Politické i byznysové špičky v Evropě proto vyvíjejí značnou snahu, aby díly potřebné pro produkci elektromobilů byly vyráběny na půdě starého kontinentu. Hlavním problémem jsou baterie, váží několik set kilo a tvoří až polovinu ceny. Právě pokles ceny elektromobilů je pro jejich rozšíření klíčové. Řešením tak může být například i snížení nákladů na logistiku, tedy komplikovaný a drahý dovoz z jižní Asie.

Švédský Northvolt, který založil bývalý manažer Tesly, by mohl do budoucna změnit pravidla hry. Baterie skandinávské společnosti jsou přívětivější z hlediska dopadů na životní prostředí a startup počítá i s jejich recyklací. Do roku 2030 chce Nortvolt dosáhnout čtvrtinového podílu na trhu s bateriemi a už teď buduje továrnu na baterie na severu Švédska. Tamní závod byl projektován na roční kapacitu 40 gigawatthodin, plány se ale změnily a kapacita by měla dosáhnout 60 gigawatthodin ročně.

Proč by ale kvůli tomu měl být Nortvolt v lepší pozici než ostatní společnosti? Švédský startup od začátku navázal úzkou spolupráci s tradičními výrobci automobilů, jako jsou Volkswagen, Volvo, BMW nebo Scania.

Financování zatím zajišťují penzijní fondy (400 milionů dolarů) nebo právě velké automobilky (například Volkswagen přispěl částkou 2,7 miliardy dolarů). Podle Bo Normarka z organizace EIT InnoEnergy je důvěra od investorů, kteří počítají s dlouhodobou investicí, dobrou zprávou a svědčí o tom, že Northvolt může být postupem času značně výnosný.

Gigafactory Volkswagen v Česku

Velkým krokem vpřed bude i spolupráce s automobilkou Volvo, společně s ní Northvolt vybuduje centrum pro výzkum a vývoj. Jejich spolupráce by měla vést ke kvalitnějším bateriím, ale zejména také k jejich lepší integraci do vozů švédské značky. Společně Northvolt a Volvo vybudují i továrnu. Ležet by měla v Evropě, ale o konečném umístění zatím nebylo rozhodnuto. Zaměstnat by měla kolem tří tisíc lidí.

Otázkou zatím zůstává, zda v současné době ještě lze stáhnout dvě dekády starý náskok, kterým Čína a další asijské státy v současné chvíli disponují. „Evropa je poměrně pozadu za asijskými státy, a tak to během 15 až 20 lety i zůstane,“ myslí si Oliver Montique, analytik automobilového průmyslu ve společnosti Fitch Solutions. Opačného názoru je ale například někdejší manažer automobilky Renault Pierre Corniou. „Evropa není příliš pozadu. Trh bude kolosální a bude zapotřebí konkurenceschopné technologie,“ prohlásil už před časem Corniou pro agenturu Bloomberg.

Na českém území by mohla stát v budoucna také továrna na baterie, nazývaná též gigafactory, jedná o ní česká vláda s německým koncernem Volkswagen. Pod něj spadá i největší český výrobce automobilů Škoda Auto.