Frankfurtský autosalon: sledujeme online | E15.cz

Automobilka Opel poprvé za poslední dva roky, kdy přešla od GM pod francouzský koncern PSA, představila nové vozy. Konkrétně jde o model Corsa s pohonem na plyn a elektřinu.

Everybody talks about #eMobility. At #Opel, we think it's fun talking about electric cars, it's even more fun driving them! Are you ready for the new #OpelCorsa-e? The #IAA19 is! #breakthebubble pic.twitter.com/Br14kralom