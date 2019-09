Autosalon Frankfurt 2019: Volkswagen chystá elektrickou smršť | E15.cz

Ještě před oficiálním startem autosalonu, v pondělí večer, Volkswagen oficiálně představil novou subznačku ID., vyhrazenou elektromobilům. Následně ve světové premiéře ukázal i její první model ID.3, který má konkurovat Modelu 3 od Tesly nebo Nissanu Leaf. Americkou automobilku si bere na mušku i další novinka VW Group. Nové elektrické Porsche Taycan je přímým rivalem Modelu S. Volkswagen také ukázal své nové logo.

Německý koncern má želízko v ohni i mezi supervozy. Lamborghini Sián přitom není jen dalším z řady hybridních supersportů, vůz přináší unikátní technologii, která by do budoucna mohla být zlomová pro celý automobilový průmysl. Baterie nahrazuje takzvanými superkapacitory, vyvinutými ve spolupráci s Massachusettsským technologickým institutem. Superkapacitory jsou lehké a dokážou velmi rychle přijmout i uvolnit energii, jejich hlavní nevýhodou je zatím vysoká cena. Do budoucna by ale podle odborníků mohlo jít o revoluci v pohonu vozidel.

Nové elektromobily do Frankfurtu přivážejí i další automobilky. Honda odhalí sériové provedení svého městského elektromobilu E, který by se neměl příliš lišit o konceptu představeného na jeře v Ženevě. K prvním zákazníkům by se Honda E měla dostat příští rok. Hned několik elektromobilů představí Mercedes-Benz. Stranou elektrické vlny nezůstává ani Mini, ve Frankfurtu ukáže svůj vůbec první elektrický vůz.

Z Britských ostrovů přijíždí další, tentokrát velmi dlouho očekávaná premiéra. Po mnohaletém vývoji a řadě záběrů maskovaných vozů Land Rover poprvé naživo ukáže novou generaci legendárního modelu Defender.

Zatímco řada automobilek včetně domácí Škody Auto vyklízí segment minivozů s konvenčním pohonem, Hyundai odhalí novou generaci svého modelu i10, který tak zůstane jedním z mála zástupců postupně vymírající třídy.

Jen dílčími novinkami se pochlubí tuzemská automobilka Škoda Auto. Ve Frankfurtu představí novou úroveň výbavy nazvanou Monte Carlo pro modely Scala a Kamiq.

Frankfurtský autosalon začíná v úterý, po dvou dnech vyhrazených novinářům se ve čtvrtek 12. září jeho brány otevřou široké veřejnosti. Přehlídka, kterou každoročně navštíví statisíce lidí, končí 22. září.