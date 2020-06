Electrica zvažuje koupi rumunských aktiv ČEZ v konsorciu | E15.cz

Rumunská státní distribuční a dodavatelská společnost Electrica zvažuje koupi rumunských aktivit české energetické společnosti ČEZ. Vytvořila by za tím účelem konsorcium s dalšími firmami Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A. (S.A.P.E. S.A.) a Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. Zprávu přinesla agentura Reuters. ČEZ už dříve oznámil, že chce prodat převážnou část svých rumunských aktiv do konce letošního roku.