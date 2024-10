Vyrostla v jednu z největších automobilek světa a s Teslou těsně soupeří o post jedničky v segmentu ryze elektrických vozů. Má-li některá z čínských značek, které expandují s elektromobily do Evropy, šanci uspět, pak je to právě čínská BYD. Gigant ze Šen-čenu však naráží na nečekanou překážku na západ od českých hranic. Zákazníci v Německu totiž neprojevují sebemenší zájem stavět s ní své sny, k čemuž je výrobce vyzývá rovnou i svým názvem – BYD je zkratkou pro Build Your Dreams. Mocná značka tak chystá těžkou ofenzivu a znásobí množství dealerství.

BYD se chce v Evropě s elektromobily dlouhodobě etablovat, podobně jako se to v minulosti podařilo japonským nebo jihokorejským značkám. Už ve střednědobém horizontu výrobce cílí na alespoň pětiprocentní podíl na trhu s bateriovými elektromobily a plug-in hybridy, úspěch v Německu je proto zásadní. Odbyt tam však dál zůstává daleko za očekáváním, přestože firma nainvestovala masivní prostředky do propagace – byla například hlavním sponzorem letního mistrovství Evropy ve fotbale, které hostilo právě Německo.

O změnu trendu se má postarat Stella Li. Jak jí chce dosáhnout, popsala na Pařížském autosalonu v rozhovoru pro Automobilwoche a Automotive News Europe. „S výsledky nejsme spokojení,“ konstatovala výkonná viceprezidentka. „To je také důvod, proč v příštích několika měsících uvidíte v BYD několik velkých změn,“ avizovala.

I ona sama je jednou z oněch změn. Už loni v květnu nahradila Michaela Shu v pozici, ve které zodpovídá za úspěch v Evropě. Zatímco ve Velké Británii, Francii a Španělsku se letos daří navyšovat prodeje o 1830, respektive 1826 a 1087 procent na jednotky tisíc vozů na každém z trhů, v Německu a Švédsku odbyt naopak meziročně poklesl o 38 procent a 1650 vozů, respektive 66 procent a 648 vozů, vyplývá z dat Dataforce.

Ochlazením prochází celý trh s elektrovozy v Evropě, počet registrací bateriových elektromobilů v srpnu klesl o 44 procent na 93 tisíc vozů, vyplývá z posledních zveřejněných dat (v době přípravy článku, pozn. red.) Evropského sdružení výrobců automobilů.

BYD je nicméně stále v počáteční fázi expanze, kdy by měl odbyt dál rychle navyšovat. Řešením má být podle nové šéfky pro Evropu zdvojnásobení až ztrojnásobení velikosti sítě dealerů. Množství prodejců, kteří budou lákat zákazníky do dealerství plných moderních čínských technologií, má do konce příštího roku vzrůst ze současných 26 na 120.

Zlepšení si automobilka slibuje také od převzetí společnosti Hedin Electric Mobility. Ta dosud obstarávala prodej vozů BYD v Německu. V BYD ale nepanuje spokojení s výsledky, tak chce mít nad prodejem absolutní kontrolu. Transakce, jejíž výše nebyla zveřejněna, má být dokončená do konce tohoto roku a zahrne převzetí hlavních prodejen BYD ve Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem.

„Pokud se chceme stát jednou z předních automobilových značek na světě, musíme to udělat,“ vysvětlila Li tuto akvizici, díky které získá kontrolu nad prodejem a distribucí vozů na klíčovém trhu. „Evropští spotřebitelé jsou trochu konzervativní. Je to velmi matoucí a náročný trh, ale myslím, že máme spoustu zkušeností. Jakmile spotřebitelé nasednou do našich vozů, okamžitě si je zamilují,“ doufá v rozhovru Li.

To ale může být větší výzva, než se může zdát, jak naznačuje mimo jiné studie pojišťovny HUK Coburg, o které informoval list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zjistila, že se od začátku roku zvýšilo množství zákazníků, kteří vyměnili svůj elektromobil za vůz se spalovacím motorem. V roce 2021 činil tento poměr navrátilců ke „spalovákům“ čtrnáct procent. Jedním z důvodů trendu je i fakt, že Německo zrušilo tučnou podporu, kterou ve formě takzvaného klimatického bonusu přispívalo kupcům na pořízení bezemisních vozů.

Navzdory řadě překážek je to však právě BYD, která má z čínských automobilek patrně největší potenciál k tomu, aby si uzmula významný krajíc z evropského trhu, shoduje se odborná veřejnost. Potenciál výrobce láká například i analytika finančních trhů z Purple Trading Petra Lajska. Od firmy očekává globální expanzi a navyšování prodejů. „Loni výrazně navýšili zisky, což je v ostrém kontrastu s čínskou konkurencí. Jen minimum investorů spekuluje na pokles jejich akcií. Investoři, zdá se, v BYD věří,“ upozornil Lajsek.

Evropská unie sice zavádí dodatečná cla na dovoz v Číně vyráběných elektrovozů do Evropy, pro BYD však nepředstavují zásadní problém. Sama Li je nazývá „krátkodobou výzvou“. Důvodem jsou budované továrny v Maďarsku a Turecku, které mají zahájit výrobu koncem příštího roku a v roce 2026. Automobilce budou kompenzovat zvýšení cel ze stávajících deseti na – v jejím případě – 27 procent.