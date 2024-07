Elektřinou poháněné vozy nemusejí energii ze sítě nutně jen odčerpávat, ale také ji do ní naopak dodávat. Automobily coby pojízdná úložiště energie na kolech tak mohou významně přispět k energetické bezpečnosti domácností, obcí, měst, dokonce i celých států. Že může být technologie Vehicle to Grid, se kterou experimentuje například Hyundai nebo Škoda Auto, velmi užitečná v případě nouze, si v praxi ověřili vědci Australské národní univerzity (ANU).

V polovině února se Austrálií prohnala ničivá bouře. Vážné následky zanechala mimo jiné ve státě Victoria, k zemi šla řada sloupů nadzemního vedení elektřiny. Bouře tak odstřihla od proudu více než půl milionu Australanů. Tisíce lidí neměly přístup k elektřině celý týden. Jednalo se tak o největší blackout v historii státu ležícího na jihovýchodě kontinentu. Událost nicméně posloužila vědcům k otestování technologie v praxi.

Tým z ANU pracuje s flotilou 51 ryze elektrických vozů v Canbeře, hlavním australském městě. Jsou vybavené technologií, která sleduje stav sítě v momentě, kdy jsou do ní připojené. Je-li potřeba, mohou energii do sítě dodat z vlastní baterie.

Přesně na takový scénář došlo při únorové bouři. V okamžik, kdy způsobila výpadky v síti, bylo v Canbeře připojených šestnáct testovacích elektromobilů. Z nich se čtyři dobíjely a dvanáct bylo nečinných. Jakmile k výpadku došlo, vozy se v řádu sekund přestaly podle přednastaveného programu dobíjet a elektřinu začaly posílat opačným směrem.

„Výsledky ukazují, že funkce Vehicle to Grid může velmi výrazně přispět k bezpečnosti energetického systému a že elektromobily v tomto smyslu hrají významnou roli,“ říká vedoucí výzkumník a autor studie Bjorn Sturmberg. Podle něj se mělo jednat o vůbec první případ, kdy byla funkčnost technologie otestována při skutečné nouzi, a ne při pouhé simulaci.

Připojené elektromobily do sítě přispěly celkem 107 kilowatty během asi deseti minut. Takové množství energie je sice jen zlomkem toho, kolik by bylo potřeba k plnému vykrytí výpadku, případ však vedl ke dvěma užitečným zjištěním. Technologie zaprvé v případě nouze opravdu funguje a zadruhé k tomu, aby se energie z elektromobilů dostala ke všem postiženým výpadkem, není nutné zapojit nemyslitelně vysoký počet elektromobilů.

K úplnému vykrytí výpadku elektrické energie v Canbeře, jejím okolí a ve státě Nový Jižní Wales by bylo podle výzkumníků potřeba 105 tisíc elektromobilů aktivně přispívajících do sítě. A jen loni si obyvatelé Austrálie pořídili 87 tisíc takových automobilů.

Případ však ukázal i na slabá místa systému. Poté co vozy dodaly energii do sítě, se začaly některé znovu nabíjet. Podle Sturmberga by měla vést australská zkušenost ke změnám. Automobilky by například měly programovat vozy tak, aby automaticky zastavily dobíjení v případě energetické nouze. A uvádí praktický příklad: zastavení dobíjení šesti tisíců elektromobilů by bylo dostatečné k tomu, aby během bouře nepřišlo o přístup k elektřině devadesát tisíc lidí.

Některé moderní elektromobily už disponují funkcí Vehicle to Home, která umožňuje dodávat elektřinu do domácnosti. Vyspělejší Vehicle to Grid, kterou jsou vybaveny například modely Nissan Leaf nebo Ford F-150 Lightning, posílá energii přímo do sítě, a pomáhá tak jejímu vyrovnávání. Většina e-vozů ale žádnou takovou funkci nenabízí.

Výrobci však pracují na změně. Oboustranným nabíjením se zabývá například i Škoda Auto. Podle tiskového oddělení Škoda pracuje na vhodném řešení pro model Enyaq i další modely, které v budoucnu uvede. „Možnost zprovoznění této funkce závisí mimo jiné na dostupnosti externího hardwaru, který je v této chvíli stále ve vývoji,“ řekl Jiří Brynda z komunikace Škody Auto Hospodářským novinám.

Vývojem Vehicle to Grid se zabývá i jihokorejská automobilka Hyundai. Její tuzemské zastoupení na svém webu například uvádí, že většina osobních automobilů zůstává zaparkovaná a v průměru po 96 procent času – více než 23 hodin denně – nejezdí. Každodenní jízdy zároveň obvykle spotřebují pouhou jednu desetinu kapacity baterie elektromobilu.

Energie tak zůstává nevyužitá. Přitom jeden vůz může uložit dostatek energie pro zásobování až pěti domácností po dobu 24 hodin, uvádí Hyundai. Širší flotila vozů by tak dokázala vyrovnat ranní a večerní špičky v celém městě. To chce automobilka předvést v nizozemském Utrechtu, který má v plánu stát se prvním regionem na světě s dvousměrnou distribucí elektřiny. Hyundai spolupracuje s místním poskytovatelem mobility We Drive Solar. Cílem je co nejefektivněji nakládat s elektřinou i s pomocí stovek Ioniqů 5.

Ti, kdo se do takového nakládání s energií zapojí, trh také reálně odměňuje. Jak spočítala Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii, vlastníci vozů, které fungují jako pojízdná úložiště energie, mohou ušetřit patnáct až dvacet pět procent nákladů na elektřinu.