Emise CO2 v grafech. Kdo patří největší znečišťovatele v Evropě | E15.cz

Evropská komise má ambiciózní plány ekonomické proměny. V roce 2050 by hospodářství Evropské unie mělo být uhlíkově neutrální, tedy by už do ovzduší nevypouštělo žádné skleníkové plyny. Hlavní znečišťoval na kontinentu se ale nachází na východ od hranic Evropské unie. Srovnání emisí Ruska a ostatních států najdete v interaktivní infografice E15, druhé z miniseriálu zaměřeného na trend boje s CO2.