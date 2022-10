Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Dodávky by se neměly absurdně obchodovat na burze a spotovém trhu, říká bývalý ředitel ČEZu Míl

Evropská komise navrhuje například odebrat nadměrné zisky energetickým firmám a přerozdělit je, aby pomohli domácnostem a podnikům. Bývalému vládnímu zmocněnci pro jadernou energetiku a bývalému řediteli ČEZu Jaroslavu Mílovi chybí v návrhu Evropské komise, který se bude probírat v pátek, několik věcí. „Bylo by rozumné, aby se prodejní ceny v jednotlivých zemích odvíjely od nákladů energetického mixu v dané zemi. Reforma trhu by měla fungovat na základě toho, že minimálně 80 procent dodávek je stavěno na bilaterálních dlouhodobých kontraktech, ne na absurdním obchodování na burze a spotovém trhu,“ řekl dnes v Otázkách Václava Moravce Míl. Mělo by podle něj dojít k odčlenění cen elektřiny vyráběných v plynových elektrárnách od cen na trhu. „To z toho opatření vypadlo, protože to nechtějí Němci,“ dodává.