Energetická krize 2022 | ONLINE zpravodajství | Energie aktuálně | E15.cz

Síkela: Zastropování cen energií u domácností nebude limitováno spotřebou

Stanovení maximálních cen energií nebude u domácností v Česku limitováno spotřebou. U malých a středních firem budou v pátek jednat evropští ministři zodpovědní za energetiku o návrhu, který by jim pomohl zavedením cenového stropu do výše 80 procent jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Novinářům to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

„Vládní nařízení ohledně zastropování cen energií nebude spotřebu domácností limitovat. Jsme přesvědčeni, že jsem schopni dosáhnout úspor ve spotřebě energií u domácností i bez zavádění limitů na spotřebu,“ řekl Síkela na tiskové konferenci k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu.