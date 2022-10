Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Podle exministra Karla Havlíčka se musí změnit systém na burze

„Oddělit komodity typu výroba elektřiny z jádra, z obnovitelných zdrojů, případně z uhlí a zvlášť by byla jakožto komodita plyn, což by omezilo šílenost s poslední zdrojem. Jednotlivé země by nakupovaly podle svého energetického mixu. Nevysvětlíme, že vyrábíme elektřinu levně a na plynu v zásadě nejsme závislí, musíme se však řídit jeho cenou kvůli Německu,“ okomentoval v Otázkách Václava Moravce Karel Havlíček jednu z jeho vizí řešení energetické krize s tím, že Evropská unie k tomu ale zjevně přistoupit nechce.