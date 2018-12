EPH má exkluzivitu na vyjednávání o koupi francouzských aktiv skupiny Uniper | E15.cz

Cílem EPH je získat veškeré aktivity a majetek společnosti UNIPER SE ve Francii. Dalším krokem budou povinné konzultace s orgány zastupujícími zaměstnance, které budou zahájeny v lednu 2019. Transakce může být uzavřena až po úspěšném uzavření výše uvedených konzultací a splnění dalších odkládacích podmínek.

"Případný vstup na francouzský trh s elektřinou, který je klíčovým trhem v Evropě, je pro nás velkou příležitostí," uvedl Jan Špringl, místopředseda představenstva společností EPH a EP Power Europe.

"Uniper France se nachází v nelehké situaci, kdy dvě uhelné elektrárny, které jsou základním majetkem společnosti jak z hlediska instalovaného výkonu, tak počtu zaměstnanců, mají na základě rozhodnutí francouzské vlády omezenou časovou perspektivu," dodává Špringl.

Manažer si je současně vědom případných komplikací, které s popsanou situací souvisejí. "Vzhledem k tomu, že společnost je z velké části organizována kolem těchto aktiv, jejich uzavření bude vyžadovat koncepční reorganizaci a definici nové strategie společnosti. Jsme si zároveň vědomi sociálních aspektů případného uzavření provozu uhelných elektráren. EPH plně chápe význam role, kterou jako potenciální nový vlastník může sehrát v tomto procesu. Věříme, že jsme pro tuto roli ideální a jsme přesvědčeni, že budeme schopni nabídnout společnosti a zaměstnancům novou perspektivu, zejména s ohledem na průmyslové lokality Gardanne a Saint-Avold," dodává Špringl.

EP Power Europe již v souvislosti s plánovaným vstupem na francouzský trh s elektřinou uzavřela partnerství se společností Total. "Tato spolupráce může vést k finálnímu převodu vlastnictví dvou plynových elektráren, které v současné době provozuje Uniper France, na firmu Total. Samozřejmě až po potenciálním uzavření smlouvy s UNIPER SE. Případné uzavření uhelných elektráren by negativně ovlivnilo ekonomické výsledky elektráren plynových. Jsme přesvědčeni, že jejich konkurenceschopnost a strategická hodnota by se zvýšila jejich přičleněním do většího portfolia, které provozuje společnost Total," uzavřel Jan Špringl.

Holding EPH je strukturovaný do dvou hlavních pilířů - EP Infrastructure (EPIF) a EP Power Europe. EPIF v EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. Podíl 31 procent v EPIF patří fondu australské banky Macquarie, zbytek patří EPH. EP Power Europe zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Předloni v létě například EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.

Většinovým vlastníkem EPH je Daniel Křetínský (spolumajitel vydavatele deníku E15, pozn. red.), nyní drží 94 procent akcií holdingu.