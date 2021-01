EPH zprovoznil největší baterku v Německu. Stála 650 milionů | E15.cz

Lužický projekt s názvem Big Battery Lausitz je umístěn v areálu hnědouhelné elektrárny Schwarze Pumpe a svým spuštěním se stal největším německým bateriovým úložištěm v provozu. Zkušební provoz začal už loni v květnu a nakonec se protáhl až do konce roku.

Úložiště o instalovaném výkonu 50 megawattů a s kapacitou 53 megawatthodin vyšlo na 25 milionů eur, v přepočtu na zhruba 650 milionů korun. Dodala jej česká firma Egem spadající pod holding EPH Daniela Křetínského. Ten je také spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje mimo jiné ekonomický web E15.cz.

Úložiště má v rámci takzvaných podpůrných služeb pomáhat s vyrovnáním napětí elektrické sítě. Kromě toho jej může přilehlá lužická elektrárna využít i pro okamžitý náběh, takzvaný start ze tmy.

EPH má už jedno velkokapacitní úložiště v Severním Irsku. Vedle své elektrárny Kilroot disponuje baterií o instalovaném výkonu deseti megawattů. Nyní má v plánu instalovaný výkon baterie zvýšit na desetinásobek.

Německý LEAG vlastní EPH společně se skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ve společnosti mají skupiny EPH a PPF každá poloviční podíl.

Ve Velké Británii se úložiště chystá stavět i Sev.en Energy Pavla Tykače, a to v rámci společnosti InterGen. V ní Sev.en drží poloviční podíl a druhou polovinu vlastní čínské energetické společnosti China Huaneng Group a Guangdong Yudean Group. Nyní InterGen vyčkává, jaké tamní vláda nastaví regulatorní prostředí a podpůrné mechanismy pro tuto novou technologii.