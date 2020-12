Křetínského EPH se zbaví menšinového podílu v polské uhelné firmě PG Silesia | E15.cz

PG Silesia je největším soukromým dolem v Polsku, zaměstnává zhruba 1700 lidí. EPH vlastnil PG Silesia v minulosti většinově, část svého podílu prodal asi před dvěma roky, uvedl Častvaj. Pro dokončení transakce je potřebný souhlas antimonopolního úřadu. Firma Bumech se specializuje na údržbu a opravy důlních zařízení a techniky pro polské zákazníky.

EPH zahrnuje více než 70 společností v devíti evropských zemích. Je klíčovým přepravcem ruského zemního plynu do Evropy a patří mezi desítku největších výrobců elektřiny v Evropě. V Německu je druhým největším producentem hnědého uhlí. Společnosti skupiny EPH zaměstnávají zhruba 25 tisíc lidí. Většinově EPH vlastní miliardář Daniel Křetínský, který je také spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, jež provozuje i ekonomický web E15.cz.

EPH minulý týden oznámil, že Křetínský soustředí svá strategická aktiva včetně EPH do nové holdingové společnosti EP Corporate Group. Do EPH by se zároveň měl vrátit jako akcionář se 44 procenty Patrik Tkáč.