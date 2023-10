ERÚ navrhuje zvýšení regulované části elektřiny o 71 procent | e15.cz

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát.

Důvodem vysokého nárůstu je zejména přenesení části plateb na odběratele, které letos kvůli energetické krizi dotoval stát. Jde především o poplatky za obnovitelné zdroje energie (POZE), dále náklady na technické ztráty v přenosové a distribuční soustavě nebo náklady na podpůrné služby. Roli také hraje letošní snížení regulované složky.

Navýšení regulované složky by se mělo projevit individuálně, výraznější však bude u elektřiny. Její regulovaná část v příštím roce vzroste podle návrhu na všech úrovních.

Plyn zlevní

U plynu by měl být nárůst regulované složky o něco nižší. U domácností by regulovaná část plynu měla meziročně vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení asi o 125 korun za MWh plynu. U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta, v přepočtu asi 63 korun za MWh.

U plynu je navýšení mírnější zejména kvůli jeho nižšímu podílu na konečné ceně. V případě plynu se také do cen nepromítají platby za POZE.

I přes letošní zlevňování dodavatelů tak bude elektřina v příštím roce zřejmě dražší. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dříve připustil, že zdražení u elektřiny může být zhruba do deseti procent. U plynu by ceny měly spíš mírně klesat.

Podkope to ekonomiku, varují podnikatelé

Podnikatelské svazy v reakci na návrh varují, že náklady tuzemských firem na energie by se díky zvýšení regulované složky ceny energií mohly zvýšit až trojnásobně. „Tak výrazný růst regulovaných složek cen energií nejenže podkope křehký restart tuzemské ekonomiky, ale z dlouhodobého hlediska ohrozí současné pozice českých podniků vůči firmám v ostatních zemích Evropské unie, kde ceny energií budou nižší,“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Ředitel Sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek připomněl poslední data Eurostatu, podle nichž mají velcí spotřebitelé v Česku čtvrtou nejdražší elektřinu v Evropě. „Zvýšení cen regulovaných složek pozici ČR v příštím roce ještě zhorší. Pro konkurenceschopnost průmyslové ekonomiky, jako je Česko, je to velká rána,“ podotkl.

Debakl ministra @JozefSikela. Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Proto jsme také navrhovali scénář, který by tomuto vývoji předešel. Neposlouchají, a že to odnesou lidé a firmy je jim jedno. Takhle se fakt hospodářství nenastartuje.https://t.co/tY5Wp8e59n — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) October 31, 2023

Návrh už okomentoval místopředseda opozičního hnutí ANO a bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, podle něhož jde o Síkelův debakl. „Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Proto jsme také navrhovali scénář, který by tomuto vývoji předešel. Neposlouchají, a že to odnesou lidé a firmy je jim jedno. Takhle se fakt hospodářství nenastartuje,“ uvedl Havlíček na sociální síti X.