Euro 7 nebude. Ne v původní přísné verzi Evropské komise | e15.cz

Jednání o chystané nové emisní normě Euro 7 míří do finále. Řadě států včetně České republiky, které nesouhlasily s původním přísným návrhem Evropské komise, se podařilo dosáhnout výrazných změn. Automobilky by měly snižovat emise nových vozů méně, zároveň by měly mít na přípravu změn delší dobu. Na setkání s novináři to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).