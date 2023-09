Není důvod, aby Seat končil, říká šéf jeho českého zastoupení | e15.cz

Španělská automobilka Seat postupně přestane vyrábět klasické automobily a místo nich se zaměří na produkci plně elektrických vozů pod značkou Cupra. Značka Seat ale nemá úplně zmizet a mateřský koncern Volkswagen pro ni chce najít novou roli – investovat do obou značek zároveň by bylo neúnosné. V rozhovoru pro britský časopis Autocar to prohlásil šéf značky Volkswagen Thomas Schäfer, později své vyjádření mírnil na síti LinkedIn . O budoucnosti Seatu a Cupry nejen na tuzemském trhu e15 mluvila s ředitelem jejich českého zastoupení Alešem Novákem.

Bude na trh přicházet čím dál méně vozů Seat a stále více vozů Cupra?

Když vycházím z informací od výrobce, tak Seat a Cupra budou žít i nadále v harmonii. Každá ze značek bude mít své rozdílné cíle, ať už v Seatu S. A., nebo koncernu Volkswagen. Cupra roste i díky tomu, že na ni přirozeně přechází klientela, která dříve pořizovala seaty. Chtějí zůstat u koncernu i Seatu, ale více než seaty se jim líbí cupry. Třeba proto, že nabízejí silnější motorizace nebo výbavy, jakými Seat nedisponuje.

Může se stát, že by Seat vyráběl v budoucnu pouze malé vozy a vozítka městské mikromobility, například koloběžky, a výrobu klasických, velkých automobilů by převzala Cupra? Podle Schäfera od roku 2030 už Seat nejspíš klasická auta nebude vyrábět.

Samozřejmě se to může stát. V plánech Seatu je ale pokračovat i s modely této značky. Plánují se inovace a facelifty, ať už se to týká modelů Arona, Ibiza, či Leon. Nikdo z nás neví, co bude v roce 2030. Čas ukáže. Navíc stále není schválená nová emisní norma Euro 7, na kterou čekají prakticky všechny značky. Takže je logické, že Seat pokračuje a jede dál. Koncernu pomůže překlenout transformační období, kdy bude dál vyrábět spalovací a plug-in hybridní motory. Nikdo neví, jak úspěšná či neúspěšná bude elektromobilita na evropském trhu. Takže není důvod, aby Seat končil.

Takže Seat má posloužit jako pojistka, kdyby přechod na plně elektrické vozy nevycházel podle představ, a Cupra má být naopak progresivnější?

Cupra zatím nabízí jeden elektrický model Born, příští rok přibude Tavascan. Značka se orientuje jak na elektrické, tak na spalovací vozy. Seat zatím nabízí pouze spalovací motory, maximálně plug-in hybridní verze. Žádný elektromobil není v plánu. Jestli přijde takový vůz, nejsem schopen zodpovědět.

„Investovat do Seatu i do Cupry jako hlavních značek by bylo neúnosné a ziskový potenciál u Cupry je mnohem větší. Proto Volkswagen bude výrazně investovat do Cupry,“ uvedl Schäfer s tím, že by se Seat mohl zaměřit například na elektrické koloběžky a že budoucnost Seatu je Cupra. To není konec Seatu?

Každá z těch značek má svou vlastní roli. Cupra by nevznikla, kdyby se Seatu před pár lety výrazně nedařilo. Díky tomu si Seat S. A. mohl dovolit vytvořit novou značku, která ze začátku vycházela z jeho modelů. Nyní už máme první exkluzivní modely Cupra a budou přicházet další. A k těm koloběžkám – to není nic nového pod sluncem. Máme značku Seat Mó, existuje už několik let, na některých trzích je velice úspěšná. Hlavně na jihu, kde převládá teplé počasí celý rok. Také elektroskútry jsou určitým řešením městské mobility.

Je už nyní jasné, že výroba koloběžek, skútrů a dalších podobných malých vozidel bude pro automobilky do budoucna významnější než dnes?

Nemyslím si. Je to ale jedno z řešení, jak se dopravovat v přelidněných městech. Lidí přibývá a aglomerace typu Barcelony či Paříže jsou přehuštěné lidmi i auty. I Praha se jednou rozroste na dva miliony obyvatel. Mikromobilita může představovat alternativu hlavně pro mladé lidi, ale i já sám si dokážu představit její aktivní využívání.

Jak se zatím letos vyvíjí prodeje Seatu a Cupry v Česku?

Za leden až srpen jsme zákazníkům dodali 3700 aut, z toho 1300 bylo značky Cupra. U Seatu evidujeme meziroční pokles o 750 aut, tedy o 27 procent, v případě Cupry je pokles o 380 vozidel, tedy 23 procent. Důvodem poklesů byly restrikce ve výrobě, které nejprve způsobil covid-19 a později i nedostatky dílů. Teď doháníme ztráty ve výrobě, které jsme nabrali v předchozích letech. V systému tak máme až dva roky staré objednávky, které se nyní daří dokončovat a předávat vozy.

Kolik plně elektrických cuper se v Česku prodalo?

Od ledna do srpna jsme předali 42 vozů Cupra Born.

Odpovídá to vašim cílům?

Jsme na našem cíli, nedávali jsme si přehnaná očekávání. V příštím roce čekáme spíše jen kosmetické navýšení. Všechno bude záviset na tom, jak hladce pojede výroba a jak silný bude spotřebitel.

Globálně se vašim značkám daří jak?

Poté co se situace na trhu s polovodiči začala stabilizovat, vzrostl prodej vozů značky Seat letos o osmnáct procent a dosáhl 199 tisíc prodaných vozů. Seat má zároveň velmi vysoký stav objednávek. Modely Ibiza, Arona a Leon budeme nadále modernizovat, abychom mohli pokračovat v nabídce plug-in hybridních a úsporných vozů, a to až do konce éry spalovacích motorů.

Stejně tak se daří značce Cupra. V první polovině roku prodala 107 300 vozů, což je o téměř 57 procent více než ve stejném období loni. Zaznamenala tak nejlepší první pololetí ve své historii. Bestsellerem je Cupra Formentor, nejprodávanější CUV v Evropě, kterých bylo prvních šesti měsících letošního roku prodáno 60 900, meziročně o 21 procent více. Druhý nejúspěšnější model Cupra Born uzavřel první pololetí s 18 900 prodanými vozy, což je meziročně více než dvojnásobek.

Kde se v Evropě prodává nejvíce seatů a cuper?

Nejsilnější jsou Německo, Británie, Itálie a Francie, ale i Španělsko. S těmito trhy se ten český nemůže porovnávat, což platí i pro čtyřikrát lidnatější Polsko. Ale ve střední a východní Evropě jsme coby Porsche Česká republika největším importérem vozů Seat a Cupra.

Projevuje se na trzích nervozita evropských zákazníků z budoucnosti, cítíte, že lidé více šetří?

Nejen český trh, celá Evropa je zasažena vysokou inflací a nejistotou. Na druhou stranu množství registrací nových aut v Česku je stabilní, nedochází k dramatickému poklesu. Ochlazení ale samořejmě cítit je. Nejde jen o makroekonomická data. Můžete mít v systému dostatek objednávek, ty ale není vždy možné rychle uspokojit, když máte potíže ve výrobě, ať už kvůli vládním restrikcím nebo třeba záplavám (ty nedávno postihly dodavatele koncernu VW ve Slovinsku. V důsledku toho se zastavuje či zpomaluje výroba v mnoha závodech koncernu, včetně těch škodováckých – pozn. red.). Ochlazení trhu se projevuje i v množství nově získávaných objednávek, což pociťují všechny značky na trhu nejen v Česku. Mezi lidmi převládají obavy, auta na to mohou doplatit. Doufám a věřím, že se nálada zlepší.

Koncern se musí vypořádat s tvrdou konkurencí, jak se díváte na pronikání Tesly nebo čínských výrobců na evropské trhy?

Tesla je samozřejmě průkopník s vybudovanou image, na druhou stranu si nemyslím, že volí správnou strategii, když masivně zlevňuje, protože na to doplácejí její dosavadní zákazníci. U čínských značek se teprve uvidí, zda dokážou oslovit zákazníky nejen cenou, ale i produktem. Dnes je to v jejich případě hlavně o ceně. Ve finále rozhodne zákazník.