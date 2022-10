Evropa je krátce před startem embarga stále závislá na ruské ropě | E15.cz

Dovoz ruské ropy do Evropské unie a Británie sice od začátku roku klesl, tento region však pro Moskvu stále zůstával největším trhem. V srpnu do něj mířilo 1,7 milionu barelů denně, zatímco v lednu to bylo 2,6 milionu, uvádí Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Díru po ruské ropě zatím zaplnily zejména Spojené státy a Norsko, ale také Saúdská Arábie, Irák a Guyana.

USA zřejmě budou hlavním unijním ropným dodavatelem

Předpokládá se, že USA brzy nahradí Rusko v roli hlavního dodavatele suroviny. Už v osmém měsíci roku za ním zaostávaly o pouhých čtyřicet tisíc barelů denně. Americký import zřejmě částečně zalepí i díru po ruské ropě, která vznikne s náběhem unijního embarga 5. prosince. Dalším dílem může ještě přispět Norsko, jelikož chystá v závěru roku zvýšit produkci na velkém poli Johan Sverdrup, kde se těží surovina podobných vlastností jako má ruský Urals. Jednou z možností jsou i dodávky z Kazachstánu.

Co určuje cenu ropy?

Je však otázka, zda to vše bude stačit k náhradě ruské ropy dovážené po moři a severní větví ropovodu Družba do Polska a Německa. Berlín v tomto směru sází na přístav Rostock a potrubí z něj, ale také na polskou pomoc. „Již měsíce jsme v kontaktu s polskou vládou ohledně možných dodávek přes Gdaňsk do rafinérie Schwedt a dalších provozů, závislých na dodávkách ruské ropy, jako je Leuna společnosti TotalEnergies,“ citoval energetický web UpstreamOnline.com vyjádření německého ministerstva hospodářství.

Ještě složitější je situace v případě ropných produktů. „Členové EU nadále dovážejí velké množství ruské nafty, v podstatě nedošlo k žádnému snížení objemu od začátku války,“ řekl webu Freightwaves.com Reid I’Anson, analytik společnosti Kpler, jež monitoruje pohyb tankerů. Nahrazení ruské ropy americkou podle něj ještě vede ke zvyšování potřeby dovozu dieselu, protože z lehké americké ropy se vyrobí více benzínu než nafty.

Nahradit ruskou naftu nebude jednoduché