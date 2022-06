Konference IVD: Jak překonat energetickou krizi | E15.cz

Téma extrémně drahých energií je stále naléhavější. Domácnosti i firmy úzkostlivě sledují, o kolik jim ještě náklady na energie vzrostou a zda to ještě unesou. Jak budou vypadat vládní opatření a jsou dostatečná, aby pomohla energetickou krizi překonat? Co se musí stát, aby se ceny vrátily na přijatelnou úroveň a kdy by to mohlo nastat? Na otázky se pokusí zodpovědět účastníci další z energetických konferencí IVD.

E15 je partnerem konference.