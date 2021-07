Výroba obřího chemického tankeru v děčínských loděnicích | E15.cz

Bude 110 metrů dlouhý, 700 tun těžký a pět metrů vysoký. Řeč je o chemickém tankeru, který zhotovují převážně ukrajinští dělníci v děčínských docích tradičního podniku České loděnice. Tanker má koncem roku zamířit do Nizozemska, kde si ho tamní zákazník dovybaví. Výrobu jsme pro vás nafotili, přesvědčte se v naší galerii.

Na tankeru nyní pracuje drtivá většina zaměstnanců Českých loděnic, tedy asi 75 pracovníků od projektantů po svářeče. Pracovat začali loni v lednu, na vodu má být tanker spuštěn letos v listopadu. Majitel si ho pak odtáhne do Hamburku.

„Stavíme jen trup. Nemůžeme udělat kompletně vybavenou loď, protože by pak vážila dvojnásobek a nebylo by ji možné po Labi přepravit,“ vysvětlil už dříve ředitel společnosti Pavel Mráček.

Deník E15 vydá v příštích dnech velký rozhovor s členem správní rady loděnic Janem Skalickým. V něm mimo jiné prozradil, jak přesvědčil prezidenta Miloše Zemana k podpoře výstavby kontroverzního kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Dělníci jsou v dobré náladě a rádi se nechají vyfotit při práci. Autor: E15 Michaela Szkanderová

„Pan prezident kanál dříve odsuzoval. Spolu s ministrem dopravy Jaromírem Schlingem jsme v Jindřišské věži přesvědčili tehdejšího už ne ministerského předsedu a ještě ne prezidenta Zemana, aby ten projekt uchopil. My jsme ti „viníci“. Dvanáct lahví bílého muselo padnout. Stalo se tak po šesti schůzkách. Dostal od nás veškeré detailní podklady. Během jedné ze schůzek mu pípla SMS zpráva a pan Zeman nám řekl: ,Jste první, kdo to slyší - oznámili mi, že bude přímá prezidentská volba, tudíž půjdu do voleb.’ Už dříve o projektu slyšel třeba od Františka Čuby, odrazovala ho ale náročnost projektu. Ukecali jsme ho ale.

Řekl, že pokud bude EU chtít, aby na Pražském hradě vlála modrá vlajka, tak on bude požadovat, aby Brusel podpořil vznik kanálu DOL. Od té doby se projektu drží. K současnosti se nechci vyjadřovat, pan prezident neprožívá snadné období. Koridor se stoprocentně postaví, není šance ho nevybudovat. Ať už kvůli zadržení vody v krajině, protipovodňové ochraně, celkové energetické bilanci a mnoha dalším důvodům. Koridory se staví všude na světě. Leda že by nová vláda zrušila stanovený záměr,“ uvedl Skalický.