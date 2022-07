Gazprom dál škrtí dodávky, průtok plynovodem Nord Stream 1 padá ke 20 procentům | E15.cz

Dodávky ruského plynu prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 opět klesly. Ukazují to předběžné údaje o síti ze dvou spojovacích bodů v Lubminu v západním Pomořansku. Ruský plynárenský podnik Gazprom tak zjevně začal snižovat průtok na avizovaných 20 proent kapacity plynovodu, píše agentura DPA.

Gazprom snižování dodávek zdůvodnil technickými problémy s turbínami, jež podle něj souvisejí se sankcemi uvalenými Západem na Moskvu po ruském útoku na Ukrajinu. Na čtvrtek je v plánu průtok. jen zhruba 14 milionů kWh/h. Dnes ráno průzok klesl z 27 milionů kilowatthodin na 17 milionů kilowatthodin plynu.

Podle údajů provozovatele Eugas ale Gazprom na dnešní den zarezervoval výrazně větší kapacitu na plynovodu Transgas, kterým proudí ruský plyn do Německa a Rakouska přes Slovensko a Ukrajinu. Přes hraniční bod Veľké Kapušany by mělo proudit 68,6 milionu metrů krychlových plynu, zatímco v úterý to ještě bylo pouze 36,8 milionu kubických metrů.

Podle agentury DPA by takové množství mohlo nahradit výpadek dodávek plynu přes Nord Stream 1. Rezervace dodatečné kapacity ale ještě neznamená, že Gazprom skutečně pošle plynovodem více plynu. Tomu, že by to tak ale mohlo být, napovídá i fakt, že provozovatel ukrajinské části potrubí TSOU si v úterý stěžoval, že Gazprom v něm bez varování zvýšil tlak.

Maximální kapacita Nord Streamu 1 je až 167 milionů metrů krychlových denně. Gazprom ale v polovině června snížil objem dodávek na 67 milionů metrů krychlových denně, tedy asi na 40 procent kapacity. Tehdy to zdůvodnil technickými potížemi souvisejícími s kompresorovou turbínou, kterou partnerská německá společnost Siemens Energy poslala do Kanady na opravu a kvůli sankcím měla problémy s jejím vrácením.