Hyundai vidí budoucnost ve vodíku | E15.cz

Jihokorejská automobilka Hyundai spouští novou továrnu na vodíkové články. Třetí největší výrobce aut na světě a jeho dodavatelé plánují investovat do vývoje a výroby vodíkových článků téměř sedm miliard dolarů. Informoval o tom server Green Car Reports. Mobis, dceřiná firma automobilky, tento týden otevře v Jižní Koreji už druhou továrnu na vodíkové alternativní palivo.

Celková produkce by měla do roku 2022 vzrůst ze současných tří tisíc jednotek na 40 tisíc ročně. Do roku 2030 chce společnost svou výrobu rozšířit až na 700 tisíc jednotek, z nichž chce většinu využít ve vlastních hybridních autech.

Zbytek by mohl najít využití například v dronech nebo plavidlech. Vzhledem k tomu, že Hyundai letos vyrobí přes sedm milionů aut, by zmíněná výše produkce článků ale nestačila ani na desetinu nabídky.

Vodíkových článků si všímají i další automobilky. Své systémy vyvíjí také Honda i koncern General Motors. Toyota se snaží technologii zlevnit natolik, aby byla dostupná pro komerční použití v kamionové dopravě, autobusech i lodích. Nabízí také plně elektrický, vodíkovými články poháněný model Mirai. Na olympiádu v Tokiu v roce 2020 chce poskytnout tři tisícovky takových aut.

Vodíkové články pohánějí i nový Hyundai Nexo. Moderní SUV je možné potkat převážně v Kalifornii, kde už nyní existuje síť kompatibilních čerpacích stanic. Právě nedostatek potřebné infrastruktury je jedním z problémů dalšího rozmachu tohoto typu pohonu.

„Nejvíce se Nexo prodává v Kalifornii a částečně ve Skandinávii. Nedostatek infrastrukturní sítě je samozřejmě brzdou pro další rozvoj. V České republice je jedna stanice, což silně limituje využití těchto technologií,“ popsal situaci v Česku tiskový mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Vaněk