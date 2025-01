Insolvenční správce zkrachovalé huti Liberty Ostrava Šimon Peták nabízí k prodeji Halu mládeže v Moravské Ostravě a pozemky, na nichž hala stojí. Jde o majetek huti, který firma pro svůj provoz nepotřebuje, ale jeho prodejem je možné získat peníze do majetkové podstaty. Zájemci mohou podávat závazné nabídky do 28. února. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku.