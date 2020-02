Rady odcházejícího šéfa Disney Igera: Proč vstávat ve 4:15 a jak vyhodit podřízené | E15.cz

The Ride of a Lifetime je především mimořádnou master class o rozhodování a vedení podniku pro 21. století. Jaké jsou Igerovy recepty na úspěch a pevné rozhodování? Jaké vlastnosti má mít lídr, aby obstál v současném světě?

Proč denně vstávat ve 4:15

Iger dlouhá desetiletí vstává ve 4:15. Je to proto, aby měl pár hodin jen pro sebe. Cvičí, přemýšlí. A po sedmé se spustí příval emailů, porad, telefonátů, povinností, který se nezastaví do pozdních večerních hodin. Je to zdánlivá banalita, ale Iger jako jeden z předních světových top manažerů velmi dobře ví, co tvrdí: i díky tomuto rituálu jsou jeho psychika i tělo v dostatečné kondici, aby zvládly i ta nejbrutálnější jednání, největší nápory stresu. A že jich za svou kariéru prožil!

Překvapivě mezi ně úplně neřadí situace, které jej proslavily nejvíce, tedy akvizice Pixaru, Marvelu a Lucasfilmu. Přitom již první zmíněný obří nákup v poslední hodině málem neproběhl. Steve Jobs si s Igerem vyšel hodinu před oznámením dealu na procházku. Na jejím konci jej objal a prozradil jako jednomu z prvních lidí, že se mu vrátila rakovina a lékaři mu dávají pár let života. Chtěl z dealu v hodnotě přes sedm miliard dolarů vycouvat. Nakonec se vše dotáhlo a díky tomu se Jobs stal největším akcionářem Disneyho, významným členem správní rady a velkým Igerovým spojencem v cestě na proměně slavné firmy.

Být jen “celkem dobrý“ nestačí

Oba slavné manažery, Igera a Jobse, v přístupu k byznysu spojovala především jedna věc - maximální perfekcionismus. A právě heslo “Good enough isn't good enough“ je jedním z hlavních motivů knihy The Ride of a Lifetime a jednou z hlavních Igerových pouček.

Toto heslo Iger získal od svého dávného nadřízeného z ABC Sports Roona Arledge. Ten po svých podřízených často vyžadoval nemožné až zázraky. Iger například dostal za úkol koupit práva na přímé přenosy ping pongu z KLDR, což odporovalo americkým zákonům. “Ale Roone nebyl člověk, kterého jste mohli zklamat,” ujišťuje čtenáře Iger. Později Roone (v té době již Igerův podřízený) donutil celý tým zase přes noc předělat koncepci zahajovacího ceremoniálu olympijských her, na čemž pracovali několik týdnů. “Dělej, cokoli potřebuješ dělat, abys to vylepšil,” cituje Iger Arledge a dodává: "já tomu říkám Směřování k dokonalosti. Jde o určité nastavení spíš než o sadu závazných pravidel. Zkrátka vytvořte prostředí, ve kterém průměrnost nemá místo.”

Myslete ve VELKÉM

Za Igerova vedení se kvalita produktů Walta Disneho výrazně zvýšila. Přesto by to samo o sobě nestačilo, aby se z jím řízené společnosti stal gigant, kterým dnes je. Při přebírání opratí v roce 2005 sestavil Iger trojici klíčových bodů, kterých se firma bude muset držet, aby přežila a rostla.

1) Musíme vytvářet kvalitní obsah spojený s naší značkou.

2) Musíme plně využít veškerých technologických inovací, jednak k tvorbě obsahu, jednak k jeho šíření ke správnému publiku.

3) Musíme se stát skutečně globální společností.

Právě třetí bod je klíčový. Iger vzal Jobsův slavný citát “Think Big” a vystavěl na něm strategii rozšíření Disneyho do dnešní podoby. Že šlo o správný směr, se mu potvrdilo až o několik let později. A finální důkaz získal až v roce 2017, kdy mu zavolal Rupert Murdoch a pozval jej k sobě na víno. Nejprve se jej zeptal na spekulace ohledně odcházení z funkce a pokus stát se americkým prezidentem. Když Iger první nekomentoval a druhé odmítl, bavili se o byznysu.

V jednu chvíli majitel studia Fox prohlásil: “My nemáme dostatečnou velikost, abychom přežili. Jediná společnost, která je dostatečně velká, je ta tvoje.” Následující den Iger Murdochovi volal, jestli mu může dát nabídku na převzetí Foxe. A po extrémně náročných vyjdenáváních se letos skutečně uzavřel historický deal, kdy jedno z top hollywoodských studií koupilo druhé. Za nějakých 65 miliard dolarů.

Firma jste vy

Robert Iger je v současnosti na absolutním vrcholu. Vládne největší a nejúspěšnější společnosti svého sektoru na světě. Filmy Walta Disneyho drtí v návštěvnosti veškerou konkurenci s náskokem, který nikdy jindy jiné studio nemělo (jen letos bude mít Walt Disney pravděpodobně 7 filmů s návštěvností přesahující miliardu dolarů). Do důchodu by podle smlouvy měl jít na konci roku 2021.

K jeho úspěchům však patří mnohem víc než převod firmy z 20. do 21. století, zavedení moderních postupů a technologií. Právě Iger a jeho nejbližší spolupracovníci stojí za fenoménem komiksového žánru či za úspěšným pokračováním Hvězdných válek. Právě tuto slavnou ságu Disneymu prodal její otec George Lucas především díky osobnosti Roberta Igera. Věřil, že nikdo jiný nedokáže lépe spravovat odkaz i budoucnost Star Wars.

Vychází to z Igerovy osobnosti a osobitosti, s níž již téměř 15 let vede Disneyho. A proto asi nejdůležitější poselství jeho knihy zní: “Jste to právě vy, kdo ztělesňuje vaši firmu. To znamená jediné: vaše hodnoty jsou považovány za hodnoty společnosti. Ať už řídíte sedmičlennou organizaci nebo firmu se čtvrt milionem lidí, platí stále totéž. Co si lidé myslí o vás, myslí si o vaší firmě.” To platí i naopak.

Jak poznat správné podřízené

Správní podřízení nejsou ti, kdo neustále touží po povýšení a tvrdí, že jejich potenciál není dostatečně využit. Těmi opravdu důležitými lidmi jsou ti, kteří prokážou, že to bez nich zkrátka nejde. A těmi se stanou tak, že děláte svou práci skvěle, jsou trpělivý, neustále hledají další příležitosti k růstu. Správný šéf právě takovým lidem dá šanci ve chvíli, kdy se nějaká naskytne.

O propouštění

Vyhazování lidí nebo omezování jejich odpovědnosti je to nejtěžší, co šéf musí dělat. Neexistuje na to příručka, ale mám několik pravidel, kterých se držím: musíte to udělat osobně, ne telefonem, ne mailem, bez žádného prostředníka, píše Iger. Neveďte žádné řečičky o počasí, jděte rovnou k věci. Vysvětlete jim, co vás k vyhazovu vedlo. Iger pak ještě zdůrazňuje, jak těžké rozhodnutí to bylo a že chápe, že pro ně to je ještě těžší. Tato situace je vždy obtížná a bolestivá, neradno prý předstírat, že tomu tak není.

O mediálních společnostech

Svět se mění a mediální společnosti se musely proměnit také. Většina z nich ale vycházela z pozic strachu, že přijdou o stávající příjmy, namísto toho, aby vycházely z pozic příležitosti najít nové modely. Tradiční manažeři se příliš často snaží zachovávat status quo, což v této době neobstojí.